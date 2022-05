V pubertálních vztazích se to děje také. Sexuální násilí už zažila čtvrtina dívek

Loňský výzkum realizovaný výzkumnou agenturou MindBridge Consulting pro organizaci proFem v České republice poukázal na to, že s formou sexuálního obtěžování nebo násilí se u nás setkalo 54 % žen starších 18 let. V případě obětí mladšího věku se v posledních letech počet zvyšuje. Na toto téma je každoročně v měsíci dubnu zaměřena i mezinárodní kampaň. Takzvaný teen dating violence neboli partnerské násilí na dospívajících by se podle odborníků mělo ve společnosti více diskutovat a preventivními programy dopomáhat ke snížení četnosti.

"Nejčastěji, ve třetině případů, jsou ženy vystaveny obtěžování verbálnímu, druhou nejběžnější formou je pak osahávání či hlazení proti vůli oběti. Téměř každá desátá žena nad 18 let pak byla znásilněna," komentuje loňský průzkum proFem Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

Z reportu americké organizace National Sexual Violence Resource Center vyplývá, že sexuální násilí zažila čtvrtina dívek a šestina chlapců do 18 let. Pachatelem takových činů na dívkách je až ve 44 procentech případů někdo mimo rodinu, koho ale oběti znají. Výzkum také zdůrazňuje, že až 44 procent sexuálního násilí u mladistvých ve věku od 12 do 18 let se odehrává na půdě školy oběti. Sexuální obtěžování osobně zažilo celých 52 procent dívek a 35 procent chlapců od 12 do 18 let, v online prostředí pak 36 procent děvčat a 24 procent chlapců.

První láska nemusí být žádná romantika

Z předloňské studie kanadských odborníků z Université du Québec à Montréal, kterou zveřejnil odborný časopis Journal of Youth and Adolescence, zase vychází, že nechtěnou sexuální aktivitu v rámci partnerských vztahů zažilo 20 procent dospívajících dívek a sedm procent dospívajících chlapců.

Ze stejného kanadského výzkumu, kterého se účastnilo více než tři tisíce dospívajících, vyplývá, že 12 procent z nich čelilo ve vztahu fyzickému násilí, 28 procent vypovědělo, že se je partner či partnerka pokoušeli ovládat nebo jim emocionálně ubližovali, a 18 procent zažilo, že je jejich protějšek ztrapňoval či monitoroval prostřednictvím sociálních médií.

Z výzkumu zmíněné organizace proFem z roku 2018 se s dlouhodobým násilím ve vztahu potýkalo 30 procent lidí ve věku 16 až 26 let, z toho 61 procent ženského a 39 procent mužského pohlaví. Téměř čtvrtina z nich jej přitom nijak neřešila. Rodičům se svěřilo jen 18 procent, na linku důvěry se obracela jen pouhá dvě procenta obětí.

Od července minulého roku proto byla spuštěna i infolinka na telefonním čísle 777 012 555, ta je určená všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety, aktuální, nebo nedávný.