Prevence rozchodu existuje. 10 věcí, které v manželství určitě dělejte

Vstupujeme-li do manželství, automaticky předpokládáme, že je to navždy. Často se ale vznášíme na pomyslném obláčku a následný střet s realitou všedního dne nás dříve či později postaví na nohy. Co dělat pro to, aby se kouzlo partnerského vztahu zachovalo a rozpad manželství nehrozil?