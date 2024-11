První díl show The Bachelor se neobešla bez dusna a dramatu. První dívky musely pryč

Příznivci romantických pořadů, které nepostrádají napětí a intriky, se mají na co těšit. Televize Nova právě představila svou show The Bachelor, kde o srdce Jana Solfronka bojuje 18 krásných a velmi rozdílných žen. Co přinesl první díl?

Jan přivítal všechny ženy v sídle na ostrově Rhodos. Ocenil jejich odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a připil si s nimi na úspěšný začátek společné cesty za láskou. Během následné cocktail party proběhly první osobní rozhovory. Mary, která dosud před ostatními ani Janem nepromluvila, zde poprvé prozradila své jméno. Poté se Jan setkal s Karou, která mu svěřila své představy o ideálním vztahu. K překvapení všech dorazila později ještě Olga Bondarenko, která Janovi přinesla pro štěstí šátek. Některé ženy její pozdní příchod překvapil a přijaly jej s rozpaky, což dodalo večeru napětí.

Následně se Jan soukromě setkal s Chris, která se mu svěřila se svým nedávným rozchodem, a také s Kristýnou, jež mu darovala knihu Obraz Doriana Graye s přáním, aby vnímal i její vnitřní stránku, což Jana inspirovalo k tomu, aby jí předal první růži večera. Ceremoniál růží uzavřel večer, když Jan rozdal zbývajících 15 růží. Bohužel pro Štěpánku a Mirku květiny nezbyly, a tak se staly prvními soutěžícími, které musely soutěž opustit.