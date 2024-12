Rozbreč ji a zavěs to na internet. Když jsou lajky víc než láska

Na druhé straně, co se stane, když ve vztahu nad láskou zvítězí touha nasbírat co nejvíc lajků? Je to již několik let, co britská novinářka Jessica Lindsayová poprvé přišla s termínem „cloutlighting“, který vznikl kombinaci dvou slov: „clout“ jako označení pro společenský vliv a „gaslighting“, jenž označuje psychickou manipulaci a citové zneužívání. Novinářka přišla s tímto termínem v roce 2018, kdy na YouTube spatřila video, jak jistý muž snědl v rámci „žertu“ své vyčerpané přítelkyni večeři. Mezi dalšími rádoby vtipnými kousky je třeba video, kde muž potřel tampon své partnerky semínky chilli papriček a následně si ji nahrál, jak ve zmatku a od příšerné bolesti brečí. Toto video musel nakonec stáhnout, jelikož komentáře poukazovaly na to, že se jasně jedná o fyzické týrání.