Kde končí norma a začíná tabu? Intimní svět pohledem dnešní společnosti

Intimní život byl vždy jedním z nejcitlivějších a zároveň nejdiskutovanějších témat společnosti. To, co bylo ještě před několika desítkami let považováno za naprosto nepřijatelné nebo „zvrácené“, dnes mnozí vnímají jako součást běžné partnerské dynamiky. Fetišismus, voyeurismus, BDSM nebo sex ve třech – tyto pojmy už dávno nepatří jen do učebnic psychologie nebo skrytých koutů internetu. Pro některé jsou symbolem osvobození, pro jiné stále něčím za hranicí přijatelnosti.

Sexuoložka Laura Janáčková v pořadu Ženská tabu moderátorky Báry Hlaváčkové uvedla, že pohled na „normálnost“ v sexuální oblasti se výrazně proměňuje. „Existují běžné sexuální praktiky, které považujeme za normu, ale pak tu máme různé libůstky, které mohou být pro partnery zábavné a obohacující. Na druhé straně stojí poruchy sexuální preference, kdy jedince vzrušuje něco neobvyklého či bizarního, a tento stav je dlouhodobý a opakovaný.“