Fenomén "babygirl men" aneb Když pánská móda vstupuje do své dívčí éry

Před dvaceti lety by pravděpodobně byli označeni za metrosexuály, dnes dostávají atraktivní muži, kteří se nebojí projevit svou něžnější stránku, přezdívku "děvčátko". A vůbec se za to nestydí. Je to vyznamenání.