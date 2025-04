"Nechutné? Jsme taky jen člověk." Nebinární fotograf intimně zachytili svou proměnu

Devětadvacetiletý fotograf z Montrealu, který pro oslovování vyžaduje formu onikání, začali v roce 2018 brát testosteron v rámci své proměny, přičemž se už deset let věnovali fotografování. Na konci roku 2018 ale přišel velký zlom - nastal u nich syndrom vyhoření. V této době si Laurence Philomene uvědomili, že o sebe nijak nepečuje, a tak zařadili do svého dne na první pohled rutinní záležitosti, jako je sprchování, koupání, mytí nádobí nebo příprava jídla. V lednu 2019 si proto zadali sami pro sebe výzvu, že se při této rutinní činnosti vyfotí, aby nevyšli ze svého uměleckého umu. Po několika týdnech tak přišli na to, že jejich nápad o každodenní fotografii fungoval i jako terapie.

Jejich fotografie slouží jako intimní deník, který zachycuje život nebinárního člověka v 21. století. "Nikdy předtím jsme nic takového neviděli," podotýká kanadský fotograf s tím, že i nebinární osoba je člověk se všemi potřebami i náladami.

Svou fotografickou knihu letos v dubnu vydávají pod názvem Puberty, která tuto proměnu vizuálně zachycuje. Podívejte se do naší galerie na část jejich projektu.