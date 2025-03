Váhové stigma: Obezita jako důvod diskriminace

Štíhlost jako klíč k úspěchu?

Podvědomě si navíc štíhlost a krásu spojujeme s úspěchem, štěstím a pozitivními vlastnosti. Naproti tomu obezitu dáváme do souvislosti s leností, nenasytností, nízkou sebekontrolou, či dokonce menší inteligencí. Lidé s „nestandardními“ tělesnými proporcemi jsou často diskriminováni i v zaměstnání, a to bez ohledu na to, jakými pracovními kompetencemi skutečně disponují. Moderní společnost je zkrátka posedlá štíhlými křivkami, dokonalý vzhled a konfekční velikost tak zatím stále stojí nad spravedlivým přístupem a důstojným zacházením.