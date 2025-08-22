Jessica Trimmer je 30letá podnikatelka z australského Melbourne. Aby si připadala hezčí, nechávala si od 20 let pravidelně aplikovat rtové implantáty. Pro další „vylepšení“ se rozhodla pár dní před svatbou. Co ale následovalo, nečekala.
Australanka Jessica Trimmer chtěla před svatbou působit přirozeněji, a proto se rozhodla odstranit výplně ze rtů. Jenže místo vysněného výsledku přišel šok – extrémní alergická reakce jí během hodin změnila obličej k nepoznání. „Bylo to divokých 24 hodin,“ přiznává Jessica, která se o svůj příběh podělila na sociálních sítích.
Podnikatelka z Melbourne, které je dnes třicet, sdílela celou zkušenost na TikToku, kde její příspěvek rychle získal pozornost tisíců sledujících. Mnohé překvapilo, že takto výrazná reakce se neobjevila při samotném zvětšování rtů, ale až při jejich návratu k původnímu vzhledu. Jessica vysvětlila, že se k odstranění rozhodla proto, že „výplně začaly migrovat“ a způsobovaly nerovnoměrný, hrbolkovitý vzhled, který jí vadil. Po zákroku však její rty extrémně otekly a zvětšily se do nepřirozených rozměrů. Naštěstí potíže po čase samy odezněly a stav se zklidnil.
„Nic se nevyrovná alergické reakci. Bylo to divokých 24 hodin. Předepsali mi léky na bázi steroidů, aby se zmírnil otok. Zveřejnila jsem o tom video na sociálních sítích a nikdy v životě jsem nedostala tolik zpráv s obavami o stav mých rtů,“ popsala Jessica. Pod jejím příspěvkem se okamžitě začaly objevovat stovky reakcí a komentářů plných starostí.
„Ach, zlato! Myslela jsem, že sis udělala nějaké šílené úpravy pomocí umělé inteligence a pak jsem si přečetla, o co jde! Jsem ráda, že se to srovnalo,“ nebo „Jakobych cítila, jak je to nepříjemné jen když se na to dívám,“ stálo v reakcích, které jí posílaly především ženy. Nakonec měla Jessica štěstí – otok po čase zmizel a rty se jí vrátily do normálu. Přesto dodává, že příště si nejspíš velmi dobře rozmyslí, zda se ještě někdy pustí do podobných kosmetických zásahů.
Zdroj: Profimedia.cz, AP