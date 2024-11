Úspěch přes noc? Kdepak, "nadržené" Sabrině Carpenterové to trvalo deset let

Ještě než prorazila s letním singlem Espresso, který si otevřeně pozpěvují i největší hvězdy světové populární hudby Adele a Taylor Swift, vydala Sabrina Carpenterová pět alb bez toho, aby se jí povedlo na sebe upoutat zvláštní pozornost. Ještě na začátku roku dělala Swiftové "pouze" předskokanku na jejím megalomanském turné Eras, od září ale vyprodává sportovní arény sama coby hlavní hvězda.

Nepodceňovat sílu marketingu

Úspěch se ale ve skutečnosti nedostavil hned, a rozhodně ne zadarmo. Carpenterová se totiž v showbyznysu aktivně pohybuje už od svých 11 let. Její kariéru odstartovaly nevýrazné herecké role, přitom jejím snem bylo zpívat - proto ve svých patnácti podepsala nevýhodnou smlouvu s Hollywood Records, produkční společností, která je nechvalně proslulá nepovedeným marketingem svých umělců.

Stejný osud čekal i Sabrinu, která vlastně tuto fázi své kariéry považuje pouze za učební. Své současné (a mimořádně úspěšné) album Short n' Sweet je pro ni takřka pouze druhým albem, protože teprve v posledních letech měla šanci se formovat jako samostatná umělkyně s vlastním výrazem a image, který se stal ikonickým.

"Jako malé holce mi máma vždy říkala něco, co mě opravdu štvalo, a to že jsem želva," prozradila Carpenterová. Narážela na bajku o závodu želvy a zajíce, kde nakonec díky své vytrvalosti želva zvítězí. "Po celý život mi říkala: 'Sabrino, ty jsi želva, jen klid!' Ve chvílích frustrace a zmatku to může působit jako zklamání, ale ukázalo se, že je to vlastně velmi dobrá věc."

Není to jen o talentu

Jedním z důvodů, proč na úspěch Carpenterová musela tak dlouho čekat, byl i nevýrazný osobní image. Teprve tohoto roku se povedlo zpěvačce vytvořit nezaměnitelný módní styl, který je jí vlastní a sám o sobě až ikonický. Dal by se popsat jako hravý, sladký a koketní. Charakterizují jej pastelové a sladké barvy, kratičké šaty a sukně s nádechem retra, kostýmy připomínající spodní prádlo, boty na platformě a také hra s líbivými symboly, jako jsou srdíčka a pusinky.

Co se jejího make-upu týče, stal se velice oblíbeným a napodobovaným, přičemž stojí na dvou základních pilířích: rozzářené pleti a růžových tvářích. Její stylová proměna, které se navíc v angličtině dostává lichotivého označení "glow up" (= rozzáření), se stala předmětem početných analýz na sociálních sítích.

Nejnadrženější celebrita?

Našla tak způsob, jak své hudební umění komunikovat nejen po zvukové, ale i po vizuální stránce. Podobně jako jiné ženy v showbyznysu, i Carpenterová pracuje na budování svého vlastního světa: její videoklipy jsou hravé, plynule na sebe navazují a zároveň každý funguje skvěle i samostatně.

Ve svých písních se nebojí jít často za hranu, ukazuje v nich, jak sama zpívá v Espressu, svůj "zvrácený humor" a hodně zpívá o své sexualitě, což se ne každému líbí, zejména když přijde na otázku, jestli ji lze považovat za vhodný vzor pro mladá děvčata. Kritickým hlasům nahrávají i její kratičké outfity, často připomínající spodní prádlo - nejsou ovšem o nic víc šokující, než v nultých letech byly kostýmy Britney Spearsové nebo Christiny Aguilery, které si za ně rovněž vysloužily notnou dávku kritiky.

Od svých kritiků se proto dočkala třeba i označení, že je snad "nejnadrženější" celebritou. "Někdy ve svých písních říkám na jevišti šílené věci," přiznala pobaveně v rozhovoru pro Vanity Fair. "Ale já jsem nadržená zcela normálně!"