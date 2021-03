Všechny matky mají dokonalé děti, jenom já ne. Sociální sítě zkreslují mateřství

Dokonale upravené dítě spí poklidně v barevně sladěném pokojíčku plném trendových miminkovských výrobků, zatímco jeho nalíčená a učesaná matka si dopřává svou kávu s vlastnoručně upečeným koláčem a pochvaluje si mateřskou dovolenou. Ani stopy po špinavých plenách, kopě prádla, kupícím se nádobí, kruzích pod očima po probdělé noci a obavách. Rádoby dokonalých mateřských příspěvků a fotek je dnes plný Instagram. Je realita skutečně taková?

Na spoustě z instagramových obrázků od matek-influencerek se dozvíte, odkud pochází deka, kterou je dítě přikryto, nebo recept na koláč, který jen tak v mezičase mezi kojením, přebalováním, procházkou a úklidem žena upekla. Recept na sebedůvěru v tom, co s dítětem děláte či neděláte a jak se z mateřství nezbláznit, byste tam však hledali marně.

"Sociální sítě často ukazují něco, co vydávají za realitu, ale není tomu tak. Fotografie jsou upravené a doplněné různými filtry, příspěvky jsou mnohokrát upravované a pilované k dokonalosti, vysoké procento obsahu navíc nereflektuje myšlenky nebo názory autorů, ale jedná se o sponzorované příspěvky. Určitá část obsahu je tedy víc než čímkoli jiným jen dobře zacílenou reklamou. Vzhled, rodičovství, ale třeba i životní styl a další oblasti života jsou prezentovány často v souladu s touto myšlenkou - ukazují nám jakýsi ideální obraz, ve kterém je vše bezchybné, uhlazené, vše je stoprocentní," upozorňuje psychoterapeutka Lenka Mynaříková.

Právě procházení příspěvků pak vede ke srovnávání s ostatními a naše domnělé či skutečné chyby nás trápí ještě víc. "Pokud sledujeme právě jen takové stylizované profily, dostáváme se do sociální bubliny dokonalosti, do které ale jako 'normální' člověk s nedostatky, které k lidskosti nutně patří, prostě nezapadáme," dodává Mynaříková.

Dnes se ženy mohou porovnávat se stovkami jiných matek

Zatímco se ženy dříve v rámci mateřství srovnávaly se svými blízkými, dnes mají možnost porovnávat se se stovkami neznámých matek na sociálních sítích. A na nich se většina z nás chlubí především svými úspěchy, šťastnými momenty, novinkami a pozitivními zkušenostmi. Negativní věci, každodenní strasti a obavy sdílíme neradi.

"Křehčími vůči těmto vlivům mohou být ženy, které buď nemají dostupný vzor ve svém okolí, nebo se potýkají s vyšší mírou úzkostnosti a nejistoty v mateřství," uvedla dříve pro Aktuálně.cz psycholožka Zuzana Masopustová, spoluautorka studie Jak to mají mámy, která zachycuje podobu mateřství v první polistopadové generaci matek.

Internet a sociální sítě navíc řada matek dnes využívá jako zdroj informací o výchově dítěte a ke sdílení svých zkušeností. Průzkumy ukazují, že až 80 procent žen na mateřské dovolené si denně na internetových fórech vyhledává informace týkající se výchovy dětí, zdraví, výživy a dalších témat souvisejících s mateřstvím.

"Pokud jde o sociální sítě, ženy s dětmi a nastávající matky tvoří asi čtvrtinu všech uživatelek, jsou tedy jednou z nejpočetnějších a zároveň nejaktivnějších skupin," dodává psychoterapeutka Lenka Mynaříková.

"Jako řada jiných oblastí v životě se díky internetu a sociálním sítím obzvlášť z něčeho intimního a soukromého stává věc veřejná. A to je na jednu stranu v pořádku - lze tak bořit mnohá tabu, zvyšovat informovanost, sdílet a potkávat se s lidmi, kteří prožívají podobné věci jako my. Na druhou stranu to vytváří tlak - žena cítí nutnost zažívat mateřství takové, jaké 'má být', a pokud prožívá jiné pocity, mateřství si neužívá tolik jako influencerky na Instagramu na jiné matky na diskusních fórech a podobně, může to vnímat jako selhání," říká.

Mateřská fóra mohou i škodit

Dalším problémem podobných mateřských fór pak může být to, že případné získané rady matce nepomohou, nebo jí dokonce uškodí.

"Tím, že se zde potkávají ženy, které řeší stejné věci, uživatelky mají pocit, že je konečně někdo chápe a rozumí jim. To s sebou nese ovšem riziko, že budou bez výhrad důvěřovat informacím, které zde dostanou. Kromě toho mohou ženy nepříjemně prožívat, pokud při hledání rady od jiných matek budou mít pocit, že jejich pocity nebo to, s čím chtějí poradit, nejsou v nějakém smyslu normální. Například jim ostatní ženy napíší, že ony to v mateřství takto nemají/neměly, že je s danou ženou něco v nepořádku, že někde udělala chybu," tvrdí psychoterapeutka.

Náchylnější jsou k tomu přitom především prvorodičky, které své zkušenosti nemohou srovnávat s předchozími dětmi. Ale také úzkostlivější povahy nebo ženy se sklony k perfekcionismu, pro které je extrémně důležité vše zvládat a mít pod kontrolou.

"Realita mateřství je taková, že žena tráví čas péčí o dítě, kojením, přebalováním, nákupy potravin, procházkou s kočárkem. Pokud nemá kamarádky, které by byly ve stejné životní situaci, jsou tyto aktivity často velmi osamělé a také repetitivní, takže i matka, která dítě miluje a roli matky si užívá, je často unavená, stýská se jí po určité bezstarostnosti, což s sebou zase nese výčitky, že ji vůbec něco takového napadá. Když pak dítě na chvíli uspí a pro odreagování bezmyšlenkovitě surfuje po internetu, na diskusním fóru nebo na účtu matky-influencerky, je konfrontována s virtuálním životem, který ten její třeba vůbec nepřipomíná," popisuje Mynaříková.

Sociální sítě pomáhají s izolací matek

Vyšší aktivita žen na mateřské dovolené na sociálních sítích je přitom daná tím, že novopečeným matkám tak umožňují zůstat v sociálním kontaktu i po porodu.

"Jedna z věcí, které profily na sociálních sítích příliš neukazují, je sociální izolace a pocit fyzického a často i psychického osamění. Výrazná životní změna v podobě novorozeného dítěte často vede k tomu, že žena nemá čas scházet se s kamarádkami, případně se vzájemně tolik nevyhledávají. Navázat on-line přátelství může být v takové chvíli mnohem snazší než to off-line," vysvětluje.

Ne všechny profily na sociálních sítích však ukazují jen pozitivní stránky mateřství, přibývá i těch, které jsou vůči nově nabyté roli mnohem upřímnější.

"Dnes už občas na sítích najdete i ženy, které otevřeně přiznají, že si těhotenství nebo první měsíce po narození dítěte vůbec neužívaly, trpěly proto strašnými pocity viny a nesnášely samy sebe. Přesto své děti milují a jsou skvělé matky. A je jistě dobře, že se mluví o různých zkušenostech, které s sebou mateřství nese. Neexistuje žádný unifikovaný způsob, jak "absolvovat" mateřství - každá žena tyto věci prožívá jedinečným způsobem a nejen na sítích by toto mělo být prezentováno jako normální," myslí si Mynaříková.

Nenechat se pohltit virtuálním obrázkem mateřství

Ženám, které se srovnávají s dokonale stylizovanými fotkami na Instagramu, tak radí, aby se obrázky ideálního virtuálního mateřství nenechaly pohltit.

"Uvědomovat si, že to není realita, získávat informace z více zdrojů včetně 'skutečných' lidí, ne jen influencerek nebo anonymních žen na diskusních fórech. Pokud má žena pocit, že jí sledování sítí přináší spíš výčitky a trápení nad tím, co vše nezvládá, není od věci pohlídat si čas, který na sítích tráví, a nahradit alespoň jeho část jinou aktivitou," říká.

Psycholožka také upozorňuje, že matky mají velký vliv na to, jak budou děti k internetu a sociálním sítím později přistupovat. "Pokud je tedy dítě opakovaně svědkem toho, že rodič tráví na internetu množství času, navazuje zde přátelství, používá jej jako formu relaxace nebo jako výhradní volnočasovou aktivitu, to vše může ovlivnit, jak bude dítě v budoucnu k sítím nebo internetu obecně přistupovat. Navíc dnes děti v podstatě od narození (nebo spíše už daleko před narozením) 'žijí' na on-line profilech svých rodičů, a jsou s nimi tedy provázány od prvních momentů," dodává.