"Porod císařem je selhání, nebudu dobrá matka." Mýtus, který ničí ženy i řadu let

"Měla jsem pocit, že jsem selhala, a dlouho jsem si to vyčítala. Jako jediný správný porod jsem vnímala ten vaginální," říká sedmatřicetiletá účetní Renata, která císařským řezem přivedla na svět všechny tři děti. "Bála jsem se, že nebudu dobrá matka, protože spolu nebudeme tak propojení, jako kdybych rodila přirozeně," popisuje Renata své pocity.

Máma sedmileté Báry, pětiletého Františka a dvouletého Antonína je už dnes ráda, že se děti hlavně narodily zdravé. Myšlenky na to, že selhala, se ale vracely s každým porodem. "Na druhý porod jsem se připravovala a doufala, že tak proběhne přirozeně. Když to zase nedopadlo, bylo to pro mě velké zklamání. V porodnici jsem to obrečela a pokládala si milion otázek, proč to nevyšlo. A i když jsem u třetího dítěte věděla, že to jinak nepůjde, stejně jsem si přála, aby to bylo jinak," říká Renata.

Nezažila jsem opravdový porod

Klinická psycholožka a psychoterapeutka Renata Banášová, která spolupracuje s organizací Úsměv mámy, potvrzuje, že její klientky mají po císařském řezu pocit nedobře provedeného výkonu. "Cítí vinu, stud, méněcennost a selhání. Většinou jsou to ženy, které neměly císařský řez v plánu, nebo jim ho doporučil lékaře, ale nebyly s ním ztotožněné," vysvětluje.

Do pocitů takových žen podle ní často vstupuje mýtus, že pokud přivedly na svět dítě císařským řezem, nerodily "normálně". "A to navzdory tomu, že se připravovaly, četly knihy, chodily na kurzy. Spontánní porod přijaly jako jediný možný. Měly by ale vzít v úvahu, že u porodu nikdy nejsou samy. Jsou v tom spolu s miminkem, které má už teď své potřeby a specifika, o nichž dopředu často nikdo neví," říká Banášová.

Realita se často dostává s původními představami maminek do rozporu. "Žijí v mýtu, že nezažily opravdový porod. Císař je ale také opravdový porod a ženy by se měly přestat samy sebe ptát, co udělaly špatně," upozorňuje Banášová.

Přestaňme císařský řez zatracovat

Císařský řez jako tragédii pro počátek mateřství vnímala také devětatřicetiletá laborantka Jana, máma tří dětí. "Možná, že kdybych nebyla z císaře tak vyděšená, kdybych na něj nebyla kvůli ideologii ‚jediného správného porodu‘ tak negativně naladěná, narodilo by se první dítě přirozenou cestou," říká žena, která své první dítě přivedla na svět císařským řezem a další dvě vaginálně.

Úsměv mámy Nezisková organizace Úsměv mámy vznikla v roce 2014. Podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu.

Věnuje se osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v městech po celé republice, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči.

Všechny aktivity spolku směřují k tomu, aby se maminkám s psychickými obtížemi dostalo rychlé a kvalitní pomoci a aby se co nejvíce potížím předcházelo.

"Je třeba začít kultivovat veřejnou debatu o císařském řezu. Mluvit jak o rizicích, tak o přínosech různých medicínských zákroků bez zbytečných zúzkostňujících balastů," míní Jana, podle níž by se měl přestat císařský řez ve společnosti zatracovat: "Spíš by měly vznikat manuály, jak ženy rodící tímto způsobem podpořit. I císařský řez se dá vést citlivě, s bondingem, s prožitkem podobným vaginálnímu porodu. Důležitá je rekonvalescence, postupné posilování středu těla a narušených břišních svalů," vyjmenovává.

Podle Banášové se téma přirozeného porodu dostává v posledních letech do popředí zájmu mladých žen i médií. I my jsme minulý rok v květnu v této souvislosti psali o porodním traumatu. Způsobuje ho necitlivý přístup v některých porodnicích, které podle natočených dokumentů (Neviditelná, pozn. red.), slov odbornic i konkrétních žen nerozlišují přirozený porod od toho patologického.

Banášová ale upozorňuje, že ženy se mezi sebou v honbě za co nejlepším přirozeným porodem mohou srovnávat a předhánět se v tom, "která je lepší". "Vytrácí se jedinečnost a přirozenost porodu se paradoxně stává úzkým hrdlem, kterým projde jen málo žen. Nicméně právě to se prezentuje jako norma," vysvětluje.

Pocit selhání navíc posiluje případná absence bondingu nebo kojení. "Bonding bývá součástí představy onoho dokonalého a přirozeného porodu. Žena tak může mít pocit, že je vše ztracené. Rezignuje, je lhostejná a někdy může k dítěti cítit i hněv," popisuje Banášová.

Tvrzení WHO je zastaralé

K démonizování porodů císařským řezem podle přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostravy Ondřeje Šimetky také přispívá tvrzení, že máme v Česku vyšší procento těchto porodů, než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), které má být 10-15 procent. Podle statistik z minulého roku se u nás provedlo 25,8 procenta císařských řezů.

"WHO tohle prohlásila už v roce 1985. Situace se od té doby velmi změnila. Hlavním ukazatelem péče už není úmrtnost matek a dětí, ale kvalita života a nemocnost. Právě tu lze v mnoha případech ovlivnit správně provedeným císařským řezem," vysvětluje Šimetka. Tvrzení WHO je tak podle něj zastaralé.

"I WHO samotná svůj výrok už upravila. Nově odhaduje vhodnou četnost císařských řezů kolem 19 procent. Hlavně ale přešla k doporučení, že bychom neměli bazírovat na splnění konkrétního čísla, ale zaměřit se na to, aby císařským řezem rodila ta žena, která tento způsob porodu potřebuje, a abychom neprováděli císařské řezy zbytečně," říká Šimetka.

Císařský řez nebyl potřeba

Podle Šimetky tak české ženy může tvrzení, že máme vyšší procento porodů císařským řezem, než je nutné provést, traumatizovat: "Když si tohle ženy přečtou, mohou mít pak pocit, že to tak nemuselo být," míní. "Samozřejmě neříkám, že se nedělá víc císařských řezů, než je ve skutečnosti potřeba. Bohužel neexistují data počtu provedených císařských řezů z jednotlivých českých porodnic," uvádí a dodává, že WHO před několika lety přijalo doporučení Robsonovy klasifikace, které by měly porodnice následovat.

Ženy dělí do deseti skupin podle jednoduchých charakteristik (prvo- a vícerodičky, poloha plodu apod.) a sleduje, kolik v jednotlivých skupinách lékaři provedli císařských řezů. "Je to jediná metoda, jak se dají srovnat jednotlivé porodnice mezi sebou. Pak by se ukázalo, ve kterých porodnicích nebo českých regionech je výrazně více císařských řezů než jinde," říká Šimetka. Výsledky této analýzy u nás ale zveřejňují jen jednotky porodnic, mezi nimi právě i Fakultní nemocnice v Ostravě.

Přemýšlela jsem, co jsem mohla změnit

Pocity selhání mohou podle Banášové trvat někdy jen pár týdnů, v jiných případech se mohou rozvinout až do deprese. "Císař urychlil některé emoční procesy, které jsem měla už před mateřstvím. Bála jsem se, že děti nebudu mít dost ráda, nebo ony mě, že tuto roli nezvládnu. Po císaři jsem začala mít také mnoho fyzických potíží. Kvůli ochablým svalům stabilizačního systému jsem si vážně poranila koleno. Mnoho měsíců jsem téměř nechodila a přibrala jsem. Tohle všechno vyústilo v dlouhou poporodní depresi," popisuje Jana, která pořád přemýšlela, co mohla udělat jinak.

"Přehrávala jsem si scénář porodu, jestli jsem mohla něco změnit. Dlouho mě to zaměstnávalo a urputná snaha o jediný správný porodní scénář mě v lecčem zablokovala," vzpomíná máma tří dětí, která začala docházet na psychoterapie. Ve zlepšení psychického stavu jí pomohly dva následující vaginální porody, terapie a pochopení psychologické zátěže, která ji v případě prvního porodu hodně ovlivnila. "Uvědomila jsem si, že císař není takové stigma a tragédie pro začátek mateřství. Například kojení nebyl vůbec problém," uvádí.

Jana si postupem času uvědomila, že je úplně jedno, jak její děti přišly na svět, a jediné, na čem záleží, je fakt, že jsou zdravé. "Navíc na jedné konferenci, kde se hovořilo o císařském řezu, řekla přednášející jednu pro mě důležitou větu, která mě navždy zbavila pochybností o tom, zda jsem neselhala: ‚Ne, každá žena opravdu není schopná porodit přirozeně.'"

