Týden od 13. do 19 října přináší období zklidnění, soustředění a návratu k vnitřní rovnováze. Slunce se stále pohybuje znamením Vah, což podporuje diplomacii, estetiku a touhu po harmonii – jak v mezilidských vztazích, tak v profesním životě. Po hektickém začátku podzimu přichází prostor k bilancování a jemnému ladění všeho, co jsme v posledních týdnech rozběhli.
