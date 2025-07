Týden lásky i zmatků: Panny budou neodolatelné, Štíři v napětí

Ať už věříte na hvězdy, nebo si jen chcete zpříjemnit pondělí, tento týdenní horoskop vám může pomoci lépe pochopit, co vás čeká – a na co si dát pozor. Hvězdy napoví, kdy přidat, kdy raději zvolnit, komu věřit a kde být opatrní. Podívejte se, co právě vašemu znamení přináší dny od 7. do 13. července, a zjistěte, kdy máte svůj šťastný den a jaké číslo vám může přinést štěstí.