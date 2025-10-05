Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Co vás čeká do 12. října? Blížence potěší pracovní nabídka snů, Panny budou muset zpomalit

Týdenní horoskop
Týdenní horoskopFoto: Shutterstock
Týdenní horoskop
Týdenní horoskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Tento týden přináší změny i nečekané příležitosti. Některá znamení zažijí profesní vzestup, jiná budou muset přehodnotit tempo a zaměřit se víc na své zdraví a rovnováhu. Podívejte se, co hvězdy připravily právě vám.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

V období od 6. do 12. října 2025 se ocitáme pod vlivem superúplňku v Beranu, který vrcholí 7. října. Tento lunární okamžik přináší výzvu k odvaze a autenticitě. Astrologové připomínají, že úplněk v Beranu ve znamení Slunce v Libře vyzývá ke spojení osobní pravdy s potřebou spolupráce. Na začátku týdne se Merkur přesouvá do znamení Štíra, což zesiluje hloubku komunikace a vybízí k prozkoumání nevyřčeného. Mars stále kráčí Štírem a přináší intenzitu a vášeň, zatímco Venuše zůstává ve znamení Panny a podporuje praktičnost v lásce. Měsíc se v průběhu týdne přesouvá z Berana do Raka, takže jeho energie bude jak ohnivá, tak citlivá.

Předchozí
12345...12
Pokračovat

1. Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Láska

Začátek týdne vás dostává do centra pozornosti – superúplněk ve vašem znamení osvětluje vlastní potřeby a ukazuje, kde jste možná příliš ustupovali. Astrologické texty popisují tento úplněk jako příležitost znovu nastolit rovnováhu mezi osobní pravdou a partnerstvím Venuše v Panně vás vede k praktičtějším projevům náklonnosti; slova uznání, drobné služby nebo společné plánování každodenních věcí posílí vztahy. Pokud jste single, může se objevit touha otevřeně komunikovat o svých potřebách – nenechte se však strhnout k zbytečnému boji, jak radí astrologové při plné Luně v Beranu. Buďte asertivní, ale jemní; sdílení vašich pocitů je odvážné, když nemáte strach z reakcí partnera.

Práce

Merkur vstupuje do Štíra, což u vás probudí touhu jít hlouběji a odhalit, co se skrývá pod povrchem vašich projektů. Je vhodné zaměřit se na strategické plánování, detailní analýzy a práci s tajnými zdroji nebo financemi. Mars ve Štíru dodá energii pro prosazení a bude vám připomínat, že odvaha a vytrvalost jsou hlavními zbraněmi. Během týdne se však vyvarujte impulzivních rozhodnutí – úplňková energie může vyvolat potřebu rychle reagovat. Pokuste se využít dny, kdy Měsíc prochází smířlivějším Býkem či Blíženci (8.–11. října), k navazování kontaktů a pečlivému plánování budoucího rozvoje.

Zdraví

Nadměrná energie úplňku může u Beranů vyvolat napětí nebo nespavost. Proto je vhodné věnovat se fyzické aktivitě, abyste se zbavili přebytečné energie, ale zároveň si dopřejte čas na odpočinek. Zdravotní astrologie radí v tomto období zvláštní péči o hlavu a oči – dopřejte si kvalitní spánek a omezte pobyt před obrazovkami. Merkur ve Štíru podporuje detoxikaci, takže by bylo přínosné zařadit do jídelníčku očistné potraviny a hodně vody. Emoční rovnováhu vám přinese práce se záměry: pište si, co chcete opustit, a poté symbolicky spalujte staré poznámky. Uvědomění, že nezávislost neznamená izolaci, vám pomůže vnitřní klid.

Šťastný den a číslo

Šťastný den: středa
Šťastné číslo: 9

Předchozí
12345...12
Pokračovat
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama