V týdnu od 29. září do 5. října se na nebi odehrají aspekty, které mohou přinést do vašeho života nové podněty, výzvy i radostné okamžiky. Planety budou klást důraz na rovnováhu mezi osobním a profesním životem, ale také na péči o tělo i duši. Vztahy mohou projít významnými zkouškami, stejně jako se otevřou nové možnosti v pracovní oblasti. Každé znamení čeká jiný příběh – někde převáží harmonie, jinde bude potřeba větší sebekázně.
Podívejte se, co hvězdy připravily právě Vám, a nezapomeňte na své šťastné číslo i den, který Vám může přinést nejvíce štěstí.