Co přinese týden první říjnový týden? Váhy zažijí harmonii, Štíři přitáhnou nové obdivovatele

Jana Harmáčková
Hvězdy na přelomu září a října slibují romantické chvíle i nové příležitosti. Váhy najdou klid a soulad v lásce, zatímco Štíři budou pro okolí doslova magnetem. Jak se bude dařit vám v lásce, práci a zdraví? Přečtěte si svůj horoskop na tento týden.

V týdnu od 29. září do 5. října se na nebi odehrají aspekty, které mohou přinést do vašeho života nové podněty, výzvy i radostné okamžiky. Planety budou klást důraz na rovnováhu mezi osobním a profesním životem, ale také na péči o tělo i duši. Vztahy mohou projít významnými zkouškami, stejně jako se otevřou nové možnosti v pracovní oblasti. Každé znamení čeká jiný příběh – někde převáží harmonie, jinde bude potřeba větší sebekázně. 

Podívejte se, co hvězdy připravily právě Vám, a nezapomeňte na své šťastné číslo i den, který Vám může přinést nejvíce štěstí.

