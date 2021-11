"Ať se to nedozví manžel." Věřící 12 let sledovala porno, teď pomáhá podobně závislým

Podle sedm let starém amerického průzkumu 34 procent žen ve věku 18-30 let sleduje porno alespoň jednou měsíčně, zatímco u mužů je to 79 procent. Statistiky, které mapují sledování erotických videí, tak mohou podporovat jeden z klasických mýtů - že ženy problém se závislostí na pornografii nemají. "To není pravda. Na základě složení našich klientů můžeme jen říct, že s ní muži mají problém častěji, nebo ji alespoň častěji řeší," říká Táňa Reháková z NePornu, organizace, která pomáhá lidem závislým na pornografii.

Dvaatřicetiletá Hanka si poprvé pustila porno ve 14 letech. Podle jejích slov se to s ní od té chvíle "vezlo rychle" - erotická videa sledovala každý den následujících dvanáct let. "Neměla jsem ráda svoje tělo, až na jednu výjimku - to krátké potěšení, které jsem zažívala při masturbaci a sledování porna. Moje nehezké tělo mi najednou dopřávalo hezké pocity. Byla jsem outsiderka, neměla jsem úspěch u druhého pohlaví, měla jsem spoustu komplexů. S příchodem sexuální touhy a fantazie byl tohle způsob, jak se s tím vyrovnat," popisuje Hanka, která si přeje zůstat v anonymitě kvůli tomu, že o její závislosti nikdo neví, ani její manžel. "Je to jako s jinými závislostmi. Něco tě trápí, dáš si čokoládu, nebo se napiješ. Sledování porna byl pro mě způsob, jak se uvolnit, 'upustit páru'. Jenže mozek si na vyplavování příjemných hormonů zvykne a chce stále a víc," říká dnes dvaatřicetiletá žena.

Jsem špatná manželka a partnerka

Hanka je jednou z klientek organizace NePornu, na kterou se podle Táni Rehákové obrací stále více klientů. Momentálně jim píše v průměru 50 lidí měsíčně. Reháková odhaduje, že většina klientů se věkově pohybuje mezi 16 a 35 lety. V 80 procentech se jedná o muže, 20 procent tvoří ženy. Zatímco muži píší především faktické zprávy, ženy se spíše svěřují s pocity hanby.

"Stud cítí ženy i muži, ale ženy hanbu ve svých zprávách zmiňují častěji. Popisují, že se cítí jako špatné manželky nebo partnerky. Cítí vinu vůči partnerovi, případně vůči Bohu, jsou-li nábožensky založené. Porno často vnímají jako formu nevěry," popisuje Reháková z organizace, jejíž hlavní formou pomoci je bezplatný e-mailový e-koučink. V Česku je momentálně jedinou službou, která se tomuto typu závislosti věnuje, a mimo jiné poskytuje také on-line kurzy, pravidelná podpůrná setkání závislých osob či přednášky a semináře.

Pocity provinění zmiňuje také Hanka, která pochází z křesťanské rodiny a sama se považuje za věřící. Přestože k víře přistupovala vždy velmi tradičně, sexuální styk praktikovala už před svatbou, tedy v době, kdy se na choulostivá videa ještě dívala. "Hlavou se mi honily myšlenky, že tehdejšího přítele podvádím. Měla jsem výčitky a různě si své chování ospravedlňovala. Sebelítost střídal hněv a pocit méněcennosti. Neměla jsem s kým o svých pocitech mluvit. Přestože jsem si říkala, že mě Bůh miluje a že je mé tělo krásné, nedokázala jsem se porna vzdát," popisuje Hanka, která v souvislosti s tím otevírá téma neschopnosti uspokojení během sexuálního styku.

Při sexu jsem prožívala nudu a sebelítost

"Pokřivený obraz o vlastním těle mi nedovolil prožít s mužem orgasmus. Cítila jsem se nehezká a sex mi připadal krkolomný. Představy o sexu a o těle se střetávaly s šik pornoherečkami a pornoherci. Vzpomínky z videí mě dokázaly vydráždit víc než cokoliv jiného. Často jsem při sexu prožívala nudu nebo sebelítost," říká dvaatřicetiletá žena, která je dnes vdaná a při sexu dosud nedosahuje orgasmu. Ten jí stále poskytuje masturbace, kterou praktikuje o samotě za pomoci vlastní fantazie.

S koučkou se v současné chvíli snaží přijít na to, do jaké míry zde hraje roli proběhlá závislost a do jaké míry jiné faktory. "Možná je problém i to, že mám velkou tendenci sebekontroly a je pro mě obtížné být spontánní. Manžel je ale laskavý a snaživý, takže určité pokroky jsme udělali," popisuje Hanka a dodává, že i když partner ví, že se na porno dívala, o tom, jaký dosah to mělo, nemá ani tušení. Hanka mu prozatím o své minulosti říct nechce, stydí se.

Podle Rehákové je hlavním problém to, že se o závislosti na erotických videích ještě stále moc nemluví. Většinu lidí tak podle ní ani nenapadne, že problém, který jim zasahuje do života, může být se sledováním pornografie spojený. "Velká část našich klientů popisuje, že jim došlo, že jsou závislí, až potom, co četli nějaký článek, slyšeli podcast nebo viděli přednášku. Do té doby o existenci této závislosti nic netušili a příčinu svých problémů hledali, bez úspěchu, jinde," popisuje Reháková.

Sexualita se týká duševního zdraví

Dnes je to už pět let, co Hanka porno nevyhledává. Od té chvíle, co si uvědomila, že má problém, to do úplné abstinence trvalo více než rok. "V životě se mi začalo víc dařit. Byla jsem dobrá ve studiu i v práci. Cítila jsem se přijímaná okolím a díky tomu jsem začala přijímat i samu sebe. Méně jsem se zabývala svými nedostatky," vysvětluje důvody změny ve svém životě Hanka, která se začala za účelem uvolnění věnovat jiným činnostem - kreslení, turistice, sportu, studiu. A když cítí nutkání pustit si video, pomáhá jí pravidlo pěti vteřin. "Počítám pozpátku od pěti a během té doby si snažím uvědomit, co byl spouštěč této chuti. Následně jdu dělat něco jiného," popisuje.

Na závěr dodává, že by byla ráda, kdyby se o sexualitě začalo mluvit jako o součásti duševního zdraví. I z toho důvodu se rozhodla, že se sama stane koučkou v rámci platformy NePornu. "Téma sexuality na straně církve zaostává, na straně ateistů je přetížené. Chtěla bych mluvit o tom, jak může taková závislost deformovat a ničit vztahy. Byla bych ráda, aby se s tématem sexu a porna zacházelo citlivě. Aby se závislé osoby i jejich blízcí cítili v bezpečí. Každý, kdo se rozhodne postavit závislosti, je odvážný, protože se rozhodl čelit pravdě a problémům," uzavírá.

