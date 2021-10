Terapeutka: Proč muži posílají fotky svého přirození? Je to moderní způsob komunikace

Fotku pohlavního údu, tzv. dicpic, dostaly podle britské studie 4 z 10 žen ve věkovém rozmezí od osmnácti do šestatřiceti let. O takovou fotku si přitom samy neřekly - přišla jim nevyžádaně na sociálních sítích nebo od mužů z internetové seznamky, se kterými si nějakou dobu psaly. Na nebezpečí a zneužívání na internetu upozornil i před časem uvedený dokument V síti režiséra Víta Klusáka a ukázal, jak může rozesílání obrázků tohoto typu vypadat v té nejdrsnější a nejkrajnější praxi. Pojďme se ale zaměřit na to, proč své "chlouby" posílají i relativně obyčejní a nenápadní muži po nějaké době konverzace na seznamkách dospělým ženám.

Pro tento typ fotografie, na které je zachycen mužský pohlavní orgán, se ustálila anglická složenina dicpic. Internetový slovník anglického slangu Urban Dictionary tento název definuje jako fotku penisu poslanou mužem, přičemž se většinou jedná o jeho vlastní úd. Původ slova pak plyne z anglických slov dick (penis) a picture/pic (obrázek).

"Nikdy se mě neptali, jestli fotku chci, prostě ji poslali a čekali na moji reakci," popisuje svou nedávnou zkušenost třiadvacetiletá Petra, která se se všemi muži, kteří pro ni zachytili svou chloubu, seznámila na portálu Tinder. "Myslím si, že si tihle chlapi honí ego nad svým nádobíčkem, a mně osobně to přijde hloupé. Pokud toho člověka neznám, nevím, jestli mi voní a zda je to s ním fajn, tak je to prachsprostá fotka, která nic nevykazuje," podotýká Petra.

Několikrát se jí také stalo, že obrazovou zprávu od těchto mužů otevřela například v práci nebo na schůzce. "A to nebylo moc bezva. Konverzace jsem pak vždy okamžitě ukončila a napsala, že na tohle nejsem zvědavá, a čau," shrnuje svůj zážitek třiadvacetiletá fotografka. Podle ní bylo těmto mužům kolem třiceti let a podobných situací, kdy po nějaké době konverzace bez jakéhokoliv setkání zničehonic poslali fotografii svého pohlaví, zažila mnohokrát.

Nevyžádanou fotku dostaly čtyři z deseti žen

Podle studie z roku 2018 společnosti YouGov, která zkoumala 2121 Britek, dostaly čtyři z deseti žen ve věkovém rozmezí od osmnácti do šestatřiceti let fotku penisu, o kterou si samy neřekly. Stává se tak nejen v on-line seznamkách, ale také na Instagramu, Facebooku či přes funkci AirDrop, která umožňuje uživatelům posílat a sdílet dokumenty s jinými majiteli Apple zařízení. Podle Johany Nejedlové, zakladatelky spolku Konsent, který se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování, muži tímto způsobem posílají fotky svého pohlaví například ostatním ženám v baru.

"Muže, kteří mi takové fotky posílají, zpravidla neznám. Oni mě možná znají, potkali mě na nějaké akci, protože tím, že pracuji v médiích a objevím se na mnoha akcích, jsem na Instagramu docela aktivní a asi poměrně vidět. Některé zprávy tak začínají například jako Ahoj, jsi moc krásná - a pak fotka. Na takové zprávy nereaguji, protože podle mě dotyční stojí i o šokovanou reakci," popisuje sedmadvacetiletá Tea Šimonová, která pracuje jako moderátorka v rakouském rádiu.

Proč to muži dělají?

První vysvětlení, které se podle psychologů nabízí, je, že se jedná o čirý exhibicionismus. Ženy jako adresátky tohoto typu fotek se shodují v tom, že muži, kteří takové fotky posílají, jsou často "tam dole docela dobře upraveni a vybaveni".

"Muže přirozeně fascinuje ženu dobývat, jako samečka v přírodě, který se čepýří, ukazuje, co dovede, aby se mohl spářit se samičkou, a proto se někteří muži takto rádi chlubí svým ohanbím," vysvětluje terapeutka Ivana Fialová, která se mapování tohoto fenoménu začala věnovat už před patnácti lety.

Ze své praxe pak uvádí, že dalším důvodem je často intimní problém - muži si často nedůvěřují, proto ženám posílají fotky s jakýmsi očekáváním. Za poslední rok poslalo fotky penisů Ivaně Fialové tisíce mužů, přičemž ji většinou osloví soukromě přes seznamku, pak pošlou fotku, a když s nimi začne Fialová o důvodu, proč jí takové fotky posílají, mluvit, svěří se jí s tím, že mají nějaký problém.

"Jsem k nim slušná, ať je to seznamka, sociální sítě, nebo kamarád. Poděkuji za projevenou důvěru, někdy pochválím a pak se z toho paradoxně vyvine rozhovor, že je často autor fotografie nešťastný třeba kvůli tomu, že má velké přirození, což mu naopak život znepříjemňuje," vysvětluje terapeutka a dodává, že většinu mužů zajímá, jestli by se jí takové nádobíčko líbilo a zda jsou konkrétně jejich rozměry pro ženu vyhovující.

Psycholog David Janík zase poukazuje na to, že na celý tento fenomén může mít vliv snadná dostupnost a každodennost pornografie, kdy sexualita není jen intimní záležitost dvou lidí, ale stala se více konzumní a rozšířenou. V pornu je často všechno navíc extrémnější a snazší. "Člověk pak ztrácí schopnost odlišovat realitu od fantazií. V pornofilmech se herci málokdy svádějí a svlékají pomalu a cudně, své genitálie si často ukazují již po pár vteřinách. Pokud toto vidíte několikrát týdně, přijde vám pak docela normální, posílat na seznamce své přirození po pár minutách konverzace," vysvětluje Janík a dodává, že závislost na pornografii koreluje se ztrátou schopnosti běžného pohlavní styku s reálným partnerem. Přibývá také pacientů s poruchami erekce.

Jasná a jednoduchá forma komunikace

Forma této komunikace a obtěžování odpovídá dnešní době. Muži, posílající tento typ fotek, pravděpodobně netrpí žádnou parafilií či jinou sexuální úchylkou. Podle terapeutky Ivany Fialové zasílání tzv. dicpics nemusí nutně poukazovat na mužskou zvrácenost, jak si mnohé ženy myslí, může jít také o jakousi formu komunikace, která je "mu v moderní době příjemná, pohodlná a časově nenáročná".

Mnohačetnou zkušenost má i čtyřiatřicetiletá PR manažerka Michaela. Fotografii pohlavního orgánu většinou obdržela od mužů z on-line seznamky. "Ani jsem je neviděla tváří v tvář," vzpomíná. "S jedním klukem jsem si celkem dlouho psala, rozuměli jsme si, ale měl pořád nějaký problém se sejít. Až mi po několika měsících zničehonic poslal fotku, na které je nahý. Asi se chtěl pochlubit, tak jsem to tenkrát nějak zahrála do autu, ale tímhle to skončilo. Přišlo mi to bez toho, aniž bychom se někdy viděli, dost přes čáru," vysvětluje Michaela.

Bez souhlasu je to obtěžování

Rozšíření tohoto nešvaru může být samozřejmě dáno tím, že se část lidí na on-line seznamkách seznamuje kvůli sexu a nechce chodit kolem horké kaše. Přesto by měla na začátku být otázka, zda o takovou fotografii druhá strana stojí, a následně souhlas, jinak se podle Johany Nejedlové jedná o jasné obtěžování.

"V Konsentu se nám často svěřují ženy s tím, že jim dicpics chodí v nejrůznějších situacích, na seznamkách nebo na sociálních sítích. Drtivé většině žen to vadí, je ale samozřejmě možné, že v případě, kdy žena hledá jen sex, vadit jí to nemusí. Neslyšela jsem ale o nikom, kdo by nebyl znechucený, když mu z ničeho nic na Messengeru od někoho, s kým nemá žádný erotický vztah, přistane fotka penisu," přibližuje zakladatelka spolku Nejedlová.

Důležité je ale také podotknout, že nevyžádané fotky nezasílají jen muži, ale také dívky a ženy, například slavným mužům nebo influencerům. "Možná o tom ale muži jen tak moc nemluví, jelikož žijeme ve stereotypu, že se muži vždy chtějí podívat na nějaký sexuálně explicitní obsah," podotýká Nejedlová. Terapeutka Ivana Fialová také dodává, že i ženy mohou toužit po projevu docenění či uznání, nicméně jejich fotky bývají podle jejích slov většinou více vášnivé, lechtivé a méně odhalené.

"Přijde mi spravedlivé zmínit princip nabídky a poptávky. Ne vždy je výměna nahých fotek jednostrannou záležitostí. Znám několik kamarádek, které si ukazují a hodnotí fotky přirození mužů, se kterými si na seznamkách píší," dodává psycholog Janík.

Ukazoval ho už i Šiva

Odkud se tento zvláštní pud vlastně vzal? Už Kámasútra zmiňuje, že když se muž dvoří mladé dívce, má jí mimo jiné poslat spoustu dárků podle toho, o co se daná žena zajímá, a pak - tajně - ještě dva malé penisy vyřezané ze dřeva a sošku muže a ženy v sexuálním spojení. Dále se v knize píše o tom, jak si má muž namlouvat ženu bez pomoci prostředníka - z listu má vystřihnout objímající se pár a ukázat ho své milé, aby jí naznačil svůj záměr, přičemž může poslat také "jiné tvary". "I když se nejedná o napodobeniny jeho vlastního penisu, může to být dostatečná dobová forma dicpicu na poměry druhého století našeho letopočtu. Muž takto dává najevo, že je plodný a přichystaný konat," říká sanskrtistka a doktorandka Barbora Sojková z University of Oxford.

Podle sanskrtisty a doktoranda Přemka Goeta z University College London je pak také historicky a kulturně zajímavý mýtus o hinduistickém bohovi Šivovi, který se upíše k askezi. V jednom momentě se rozhodne, že vzruší manželky asketů, u nichž v ašrámu bydlí, zjeví se před nimi a bez jejich souhlasu jim ukazuje svůj penis v erekci. Šivu s obrovskou erekcí takto pak ukazují například sochy na Durbar Square v hlavním městě Nepálu Káthmándú.

Nebojte se ozvat

Nejdůležitější je si v první řadě nastavit hranice toho, co je vám příjemné, což platí jak v reálném životě, tak u on-line komunikace. Podle Johany Nejedlové je pak naprosto v pořádku se ozvat, postavit se za sebe a dotyčnému ukázat, co si o dané věci myslíte. Aby se začalo s tímto fenoménem nevyžádaných fotek penisů něco dělat, je třeba o něm začít mluvit jako o obtěžování.