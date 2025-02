"Nechápu, proč tam šla," říká o účasti v Survivoru Tereza Mátlová, sestra Kate Matl

Podmínky pro účastníky reality show Survivor, která se natáčí v Dominikánské republice, nejsou rozhodně ideální. Přestože to na první pohled vypadá na tropický ráj, zejména v noci trápí soutěžící chlad a ani jídla nemají rozhodně dostatek. O co tam ale pro změnu nouze není, je nejrůznější zvířectvo. A právě to jsou důvody, proč zpěvačka Tereza Mátlová kroutí hlavou nad rozhodnutím své mladší sestry Kate Matl do soutěže jít.