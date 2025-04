Herec Roman Vojtek se v posledních týdnech nápadně odmlčel na sociálních sítích. Nyní přiznal, co za pauzou stálo. Jeho nejstarší syn Benedikt totiž doslova bojoval o holý život, když po nehodě na snowboardu skončil částečně ochrnutý na několik dní v kómatu.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.