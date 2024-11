Vojta Dyk prozradil nechutné detaily o svých intimních partiích

Jedním z VIP hostů pořadu Inkognito byl i zpěvák Vojta Dyk. Principem hry je, že čtyři osobnosti hádají se zakrytýma očima, kdo naproti nim sedí. A právě díky tomu diváci uslyšeli opravdu bizarní popis toho, co by mělo zůstat pouze doma v koupelně. "Zeptej se, jestli se mu dělají kolem análního otvoru ožgrudky," vypálil na své spoluhráče jeden ze soutěžících herec Jakub Prachař, který s Dykem účinkoval v kapele Nightwork.

Po prozrazení totožnosti se k tomu vyjádřil i sám Dyk. "Sorry, já se omlouvám. Ale zaprvé, jsou to ožgřudky, je tam ř. A ten, kdo to vyslovil, by to měl i vysvětlit," přihrál slovo opět k Prachařovi. "Jestli si to pamatuju, tak jsou to novotvary, které se tvoří zacucháním análního ochlupení. Je to přílišná kudrnatost," vysvětlil s gustem tak trochu nechutnou věc Prachař. "Já jsem si na tohle vzpomněl, protože nikdo na světě mi neřekl nechutnější věc než tohle," dodal ještě herec.

Slovo si pak vzal opět Dyk. "Já to mám zase od svých moravských spolužáků z DAMU, Lukáše Příkazkého, ten na to trpěl. A jak jsme si na DAMU v těch sprchách byli blízcí, tak mi to vysvětlil," popsal se smíchem Dyk.

"Já si přeju, aby ukázal svoje ožgrudky," popichoval hosta další ze soutěžících, hudebník Ondřej Brzobohatý. To už ale bylo moc na jedinou dámu, herečku Petru Nesvačilovou. "Mně se chce blinkat," ukončila zvláštní téma.