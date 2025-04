Mám v popisu práce být sexy, tak se snažím, říká o roli sériové vražedkyně Brožová

„Bella Donna neboli Carmen Volfová je žena, která si umí užívat života, i když trochu po svém,“ vysvětluje herečka s úsměvem. „Je to skvělá kuchařka a bylinkářka a živí se tím, že vydává knihy. Miluje nade vše svoji dceru a udělala by pro ni cokoliv. Její první manžel a dceřin otec ji před osmnácti lety zklamal a ona se s tím vypořádává po svém. Tvrdí, že muž vydrží první dva roky ve své vášni a lásce, a pak už to nemá smysl. Někdy to do nějaké míry může odrážet určité životní zkušenosti, v jejím případě tedy určitě. Nepopírám, že je trošku blázen, navíc tvrdí, že po dvou letech štěstí by se muž jenom trápil, kdyby se s ním rozešla. Je to trochu extrém, ale to už je její pojetí. Bella Donna je ale vlastně docela vtipná žena, i když trochu šílená.“