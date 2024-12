Rvačka jako u Agáty? Expartner Moniky Absolonové byl napaden po předávce synů

Nedávno Horna naznačil, že by mohlo dojít k soudu, který by péči o syny upravil. Nelíbí se mu, že o kluky v době, kdy je Absolonová na vystoupení, pečuje její matka se svým novým manželem. „Matka je z třiceti dní v měsíci 25 dní pryč, tak logicky má otec přednost před jakoukoliv variantou. Bohužel tomu tak není, i když by mělo. Omlouvám se, nebo spíše neomlouvám za tato slova, ale už je to vážně dlouho, co snáším různé hanebné útoky a pomluvy," napsal před časem na svém profilu na Instagramu.