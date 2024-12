Zdravotní stav Richarda Krajča se znovu zhoršil. Po účasti na Slavících musel zpěvák zrušit další plánované akce a zůstává upoután na lůžko. „V úterý jsem zjistil, že mám vyhřezlé plotýnky C5 a C6, o kterých jsem do té doby nevěděl, že existují. Stále jsem doufal, že pod kapačkama a pod rukama doktorů se to do neděle všechno spraví,“ svěřil se fanouškům z postele.