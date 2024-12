Fanoušci po koncertě Vojty Dyka chtějí žalovat pořadatele

Podle Dykovy manažerky ale nemají nespokojení klienti na vrácení peněz nárok. „Řeší to aréna, která již madam a dalším dvěma poslala vyjádření. Posílají jim hezký mail, že jim nabídnou nějaké další služby v aréně, ale ‘papírově’ nemají na žádnou stížnost nárok, neboť si evidentně nepřečetli, co si kupují. Stížnost je neoprávněná, na lístku měli uvedeno osobní setkání meet and greet s Vojtou před koncertem, kdy měl Vojta proslov a mohli mu klást nějaké otázky. Následně probíhalo focení. To vše se stalo,“ říká Karolína Al-Eraidiová pro web Expres.cz. „Dále byl součástí VIP balíčku speciální sektor a oficiální pozvání na afterparty pro sponzory, kde měli kupující neomezenou konzumaci alkoholu a občerstvení. Vojta sem ale dorazit neměl, protože měl vlastní párty s rodinou, kapelou a kamarády. Z vlastní vůle se tam však stavil na pár minut poděkovat, ačkoliv na lístku jeho účast nebyla. Jejich stížnost tedy spočívá v tom, že čekali, že s nimi Vojta propaří noc, místo aby ji strávil se svými nejbližšími,“ uzavřela manažerka.