"Mám dnes úplně jiný život," říká Brzobohatý, který už na život s Kuchařovou nemyslí

Když bývalá manželka Ondřeje Brzobohatého Taťána Kuchařová ve snaze anulovat církevní sňatek vyšla s informací, že její ex manžel má zálibu v tzv. drag queen, způsobila tím poprask. Od té doby se ale hodně změnilo a Ondřej nejen že už se jako své alter ego Tiffany Ritchbitch ukázal ve společnosti, ani v rozhovorech se tomuto tématu nijak nevyhýbá.

"Ne že to já beru jako druh umění: on to druh umění, a především zábavy, opravdu je. U nás tenhle fenomén nemá zas takovou tradici, lidé tady travesty show pořád považují za lehkou zábavu pro vyhraněné publikum. Ale v zahraničí to bývá naprosto úchvatná podívaná, občas lepší než vystoupení původního interpreta, kterého nějaká drag queen imituje," rozpovídal se v rozhovoru pro iDnes Brzobohatý.

"Já to beru jako důkaz, že lidská bytost je hravá. A my si musíme hrát a třeba převlékání se za někoho jiného je zábavné, osvobozující. Někdo se převléká do ženských šatů, někdo si doma v obýváku na sebe vezme dres Manchester United, kouká na fotbal a je ve stejné euforii. Může to být cokoliv, jakmile je vám v tom dobře, není nejmenší důvod kolem toho dělat pozdvižení nebo hledat v převlékání nějakou oplzlost. Ať si lidé dělají, cokoliv je napadne, pokud tím neohrožují svobodu ostatních," myslí si hudebník, kterého v tomto druhu uměleckého vyjádření plně podporuje jeho současná manželka, moderátorka Daniela Brzobohatá.

A jak vzpomíná na dobu, kdy byl s Kuchařovou, která to podle vlastních slov považuje za úchylku? "To nechci komentovat. Mám dnes úplně jiný život, ve kterém ten předešlý, o kterém mluvíte, nemá vůbec žádné místo."