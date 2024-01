"Nikomu tím neubližuje," říká o manželově převlékání za ženu Daniela Brzobohatá

V půlce minulého roku se v českém šoubyznysu objevila kauza, kterou rozpoutala bývalá Miss World Taťána Kuchařová, když na svého exmanžela, hudebníka Ondřeje Brzobohatého, vytáhla informaci, že si libuje v převlékaní za ženu, tzv. drag queen. Už tehdy se za Ondřeje neochvějně postavila jeho současná manželka Daniela Brzobohatá.

A přestože se k celé věci nechtěla moc vyjadřovat, nyní udělala výjimku na křtu satirické knihy Tomáše Břínka, jenž vystupuje pod zkratkou TMBK. Právě na jeho stránce na Instagramu byla dvojice častým terčem vtipů. "Pro mě bylo podstatný, jestli tím někomu ubližuje, nebo ne. A vzhledem k tomu, že to dělá pro legraci, pro pobavení, nikomu neubližuje, tak co bych měla zkoumat, řešit. Je to jeho součást, baví ho to," vysvětlila Písařovicová svůj postoj k manželově zálibě.

Vtipům, které se po odhalení vyrojily jako houby po dešti, se prý manželé rádi zasmějí. "Samozřejmě mi to vtipný přijde. Je důležité si ze sebe umět dělat legraci," myslí si Daniela.

Na některé vtipy i na to, co Brzobohatou po odhalení zaskočilo a co si o všem myslí sám Brzobohatý, se podívejte do naší galerie.