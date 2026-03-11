Přeskočit na obsah
11. 3. Anděla
Navenek veselý muž, který trpí těžkou psychickou nemocí. Martin Dejdar slaví 61

Martin DejdarFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

"Jsem herec, mě baví nejvíc hrát," odpověděl před několika lety na otázku, zdali jej baví víc hraní, dabování nebo moderování. Ve všech činnostech se přitom Martin Dejdar uplatnil velmi dobře. Těžko si například představit díl populárního kresleného seriálu Simpsonovi bez typického hlasu propůjčeného výrostku Bartovi.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herec, dabér, producent, amatérský hokejista, ale především otec dvou dětí. To je Martin Dejdar, který 11. března slaví jednašedesáté narozeniny. A přestože se na veřejnosti v podstatě stále usmívá, uvnitř se potýká s vážným psychickým onemocněním.

Podívejte se do naší galerie na zajímavosti o jeho osobním životě i pracovní kariéře. 

Divadelní fotografie
Ze série portrétních fotografií Martina DejdaraFoto: Autor neznámý

Martin Dejdar se narodil 11. března 1965 ve Vysokém Mýtě. S rodiči žil v Chrasti u Chrudimi. Jeho otec byl námořník, díky čemuž malý Martin v dětství procestoval kus světa. Ještě jako předškolák se například podíval s maminkou a starší sestrou do Jihoafrické republiky.

Přestože je známý hlavně svou komickou polohou, v soukromí se už řadu let potýká s bipolární poruchou. Ano, užívám silná antidepresiva, přiznal v roce 2009 pro Blesk. 

