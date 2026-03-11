Herec, dabér, producent, amatérský hokejista, ale především otec dvou dětí. To je Martin Dejdar, který 11. března slaví jednašedesáté narozeniny. A přestože se na veřejnosti v podstatě stále usmívá, uvnitř se potýká s vážným psychickým onemocněním.
Navenek veselý muž, který trpí těžkou psychickou nemocí. Martin Dejdar slaví 61
"Jsem herec, mě baví nejvíc hrát," odpověděl před několika lety na otázku, zdali jej baví víc hraní, dabování nebo moderování. Ve všech činnostech se přitom Martin Dejdar uplatnil velmi dobře. Těžko si například představit díl populárního kresleného seriálu Simpsonovi bez typického hlasu propůjčeného výrostku Bartovi.
Martin Dejdar
Martin Dejdar se narodil 11. března 1965 ve Vysokém Mýtě. S rodiči žil v Chrasti u Chrudimi. Jeho otec byl námořník, díky čemuž malý Martin v dětství procestoval kus světa. Ještě jako předškolák se například podíval s maminkou a starší sestrou do Jihoafrické republiky.
Přestože je známý hlavně svou komickou polohou, v soukromí se už řadu let potýká s bipolární poruchou. „Ano, užívám silná antidepresiva,“ přiznal v roce 2009 pro Blesk.
Milující otec
Martin Dejdar má dvě děti – syna Matěje a dceru Sáru. Matěj se naplno věnoval hokeji a kvůli tomu, aby mohl trénovat s nejlepšími, se rodina dokonce na nějaký čas přestěhovala do Ameriky. Jeho slibně se rozjíždějící kariéru ale ovlivnilo zranění. Dcera si zase vyzkoušela herectví, když se po otcově boku objevila v pohádce Dukátová víla. Umělecké profesi ale na chuť nepřišla. „Dopadlo to opačně, jedno natáčení ji natolik vyškolilo, že s hraním sekla. Raději studuje a věnuje se tancování, to jí jde skvěle,“ prozradil Dejdar.
Neúspěšný podnikatel
Martin Dejdar se několikrát v životě potýkal s finančními problémy. Například když se jako producent podílel na snímku Panství z roku 1999. „Pro nás byl prodělečný, podvedl nás distributor. Nezaplatil nám peníze, které dostal za prodej do zahraničí. Za první prodej do ciziny jsme dostali skoro milion dolarů, ty jsme vrátili bance, ale dál už jsme neviděli ani korunu,“ řekl před lety v rozhovoru herec, pak deset let splácel milionové dluhy. Podle zjištění deníku to ale nebylo naposledy a v roce 2015 se potýkal s exekucí.
Amatérský hokejista
V roce 2006 Dejdar spoluzaložil charitativní hokejovou show HC Olymp. „Tým HC Olymp vznikl díky televiznímu seriálu Poslední sezona, kde titulní roli hokejisty Jana Krolla ztvárnil herec Martin Dejdar. Tomu lední hokej natolik přirostl k srdci, že se rozhodl nepohřbít tým s posledním natáčecím dnem, ale naopak jej přivést k ještě větší slávě. Vznikla myšlenka založit tým HC Olymp Praha, který vyjíždí na česká kluziště k exhibičním zápasům proti týmům měst, obcí a dalších institucí, kde svá utkání nabízí jako humornou a sportovně-společenskou show,“ stojí na jejich webových stránkách.
Výtěžky ze vstupného putují na podporu nejrůznějších projektů a škol.
Věrný manžel
Herec je už téměř osmadvacet let ženatý s Danielou Dejdarovou. „Je to o tom, že se ti dva lidé musí mít rádi a musí k sobě najít určitou cestu, mít obrovskou dávku tolerance jeden vůči druhému a vědět, co společně chtějí. Je to o kompromisech, je to o domluvě,“ řekl Super.cz. Zavzpomínal také na jejich svatbu, která se odehrála v roce 1994. „Díky našemu přátelství s páterem Aloisem Kánským, který nás oddával a křtil nám obě děti, jsme měli svatbu ve Strahovském klášteře, což tehdy nebylo běžné.“
Terčem nenávisti
V roce 2020 vytvořil internetový projekt „Přání pro tebe“ s cílem pomáhat hercům, hudebníkům, zpěvákům a dalším tvůrčím osobnostem překlenout výpadek příjmu způsobený omezeními provozu divadel a kulturních zařízení kvůli pandemii nemoci covid-19. Prostřednictvím internetového portálu služba nabízela k zakoupení krátké audiovizuální pohlednice s přáními od českých celebrit. Spolu s aktéry webu se však stal terčem vulgárních a nenávistných útoků, které jako autor projektu odmítl snášet a projekt zastavil.
První krůčky ve filmu
Ve filmu debutoval již v roce 1985 v povídkovém snímku Zelená léta. První, byť nepříliš výraznou roli v celovečerním snímku, ztvárnil ve filmu Proč? z roku 1987 o skupině fotbalových chuligánů z řad pražské Sparty, jejichž cesta vlakem na utkání na Slovensku se zvrhne v drama plné agresivity a násilností.
Šakalí léta
Do diváckého povědomí se dostal díky muzikálu Šakalí léta (1993) režiséra Jana Hřebejka, v němž ztvárnil hlavní roli výstředně oblečeného mladíka Bejbyho, který je posedlý rock‚n‘rollem. Při premiérovém udílení Českých lvů posbíral film hned čtyři ocenění, Dejdar ovšem vyšel naprázdno.
Český lev
Dočkal se už o rok později, kdy mu Českého lva pro nejlepšího herce vynesl výkon ve snímku o lásce, tanci a neumírání Učitel tance. V devadesátých letech se v hlavních rolích dále objevil například ve filmech Amerika nebo Zdivočelá země.
Poslední filmová tvorba
Posledními snímky, kde ztvárnil výraznější role, byly Kluci z hor (2018) a Ženská na vrcholu (2019). V nejnovějším televizním filmu Stáří není pro sraby (2022) si zahráli společně s otcem Vlastimilem a synem Matějem.
Comeback
Objevil se v mnoha seriálech. Patrně nejznámější rolí byl svérázný a ztřeštěný Ozzák v sitcomu Comeback, který se natáčel v letech 2008 až 2011 a v rámci dvou epizod vzniklo celkem jednapadesát dílů. "Na natáčení Comebacku se nedá zapomenout. Na to vzpomínám pořád a čím dál tím víc je mi líto, že nenatáčíme další pokračování. Asi jako všem, kteří se na to kdekoliv a kdykoliv ptají," prohlásil pro TV Nova.
Divadelní prkna
Dejdara můžeme vídat i na jevišti. Momentálně hraje v divadle Mana a Studiu Ypsilon. Dále Dejdar prošel angažmá ve studiu Ypsilon či divadle Broadway.
Tři dekády s Bartem Simpsonem
Kromě herectví využil svůj nezaměnitelný hlas i pro dabing. Již od první epizody vysílané v roce 1993 propůjčuje Dejdar hlas Bartu Simpsonovi, populární postavičce amerického kresleného seriálu. „Bart mi nepřijde jako špatný vzor pro děti, ale obecně brát seriál jako nějaký vzor je scestné. Simpsonovi jsou geniální v jedné věci – na první pohled to vypadá, že jim to v rodině příliš dobře nefunguje, ale když pak přijde na lámání chleba, tak se rodina semkne a mají se rádi," prohlásil Dejdar v pořadu Za scénou. Mimo jiné prozradil, že po něm jeho okolí stále vyžaduje předvádění Bartova vyhlášeného smíchu.
Další dabingové role
S dabingem postav v kreslených seriálech se spjat mnohem úžeji - jeho hlas dále zazněl například ve filmu Myšák Stuart Little, v Knize džunglí, Tajném životě mazlíčků nebo Ptačím úletu. Několikrát propůjčil hlas i slavnému Jimu Carreymu.