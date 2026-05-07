Slavní lidé to v mnoha ohledech nemívají snadné. Zvláště ženy, které bývají - možná až zbytečně často - pod přísným drobnohledem médií. V první řadě se vždy hodnotí vzhled a model, ve kterém si vyjdou.
Nejen Tereza Brodská. Které české herečky jsou i po padesátce stále krásnější
Přestože je pro herečky jejich vzhled pracovním nástrojem, řada z nich si se stárnutím těžkou hlavu nedělá. Patří mezi ně i Tereza Brodská, která 7. května slaví osmapadesáté narozeniny.
My jsme se zaměřili na české herečky, které už – dříve či později – oslavily padesátku a jsou stále krásné. Dokonce snad ještě krásnější než dřív. Podívejte se do naší fotogalerie.
Tereza Brodská
Přestože je pro herečky jejich vzhled pracovním nástrojem, řada z nich si se stárnutím těžkou hlavu nedělá. Patří mezi ně i Tereza Brodská, která 7. května slaví osmapadesáté narozeniny. Její matkou byla jedna z nejkrásnějších českých hereček Jana Brejchová. Hodně ale zdědila i po svém tatínkovi, herci Vlastimilu Brodském. „Jsem víc po tátovi. Mám s ním některé společné vlastnosti, možná i zlozvyky,“ říká s nadsázkou Brodská.
Rané dětství Brodská neprožila se svými rodiči, ale v péči tety Blanky, sestry Brejchové. „Říká se, že citové pouto si děti vytvářejí do nějakých pěti šesti let. A to jsem byla u mámy Blanky a táty Ládi. Starali se o mě od mých šesti týdnů,“ svěřila se v rozhovoru pro Novinky.cz. V šesti letech si ji pak rodiče vzali k sobě, což podle vlastních slov těžko snášela.
Brodská měla s rodiči hezký vztah
Sebevražda jejího otce, který se v roce 2002 zastřelil na své chalupě, ji velmi zasáhla. „Nikdo to netušil, nečekal. Táta měl odjakživa černý humor, jeho náznaky proto nikdo nebral vážně. Řekl třeba, že si sedne k topení, aby si zvykal na žár kremační pece. Těžko jsem se vyrovnávala s tou konkrétní formou jeho odchodu. Nekorespondovala s tím, jak jsem ho znala,“ zavzpomínala Brodská.
Brodská patří mezi nejobsazovanější herečky
Brodská patří mezi naše nejobsazovanější herečky, přesto je vždy velmi skromná. „Občas mě zaráží přístup některých mladých herců. Nemají za sebou skoro nic, ale chovají se jako hvězdy. Zatímco ty skutečné hvězdy jsou daleko skromnější a zodpovědnější. Táta mi vždycky vtloukal do hlavy, abych byla pokorná. Pokud je na place někdo starší než já, přijdu za ním a představím se. Vždycky mě překvapí, když v sobě někdo tyhle základy nemá,“ zamyslela se herečka.
Jediný nevlastní bratr
Jediným sourozencem Brodské je její nevlastní bratr Marek Brodský. Ten po slavném otci zdědil psychické problémy, a dokonce v pořadu 13. komnata promluvil o sebevraždě. „Já jsem zastánce estetičtější verze, než zvolil táta. Moje favoritní řešení je vylézt někam hodně vysoko do hor, vzít si s sebou hodně rumu a zmrznout…“
Jeho slova ale herečku velmi rozčílila. „Člověk by řekl, že čím je člověk starší, tím je rozumnější. V případě mého bratra je to ale zřejmě naopak,“ reagovala tehdy.
Brodská je velkou milovnicí zvířat
Svou čivavu Konráda bere všude s sebou. „Konráda beru s sebou všude, je tak naučený. Někdy si dělám legraci, že je to čivava křížená s huskym, ale je to samozřejmě čistokrevná čivava. Doma ho nechávám, jen když mám natáčení. Brát ho tam by mi bylo nepříjemné vůči kolegům, které by mohl rušit, a zadruhé nechci na place přemýšlet, co asi dělá Konrád v šatně.“
Věk neřeší
Svůj věk Tereza Brodská podle vlastních slov příliš neřeší, přesto o sebe ráda pečuje. „Jako každá žena mám i já ráda kosmetiku a dle rad svojí maminky používám vždy jen tu kvalitní. Nejenže si krémy kupuji, ale už je i aplikuji, což dříve nebývalo pravidlem. Taky se snažím být vnitřně v pohodě a naučila jsem se mít ráda samu sebe. I přes všechny mindráky, které každá z nás máme. Je třeba udělat z nich přednosti. Proti přírodě jít nemůžeme, věk s sebou přináší vrásky a ono to tak má být. Hlavně, aby člověk uměl stárnout s elegancí a noblesou,“ řekla v roce 2012 časopisu Týden.
Které další české herečky neztrácejí půvab ani ve vyšším věku, se podívejte do naší galerie.
Ivana Chýlková
Ivana Chýlková oslavila minulý rok v září dvaašedesáté narozeniny. „Poslední rok jsem začala pravidelně navštěvovat i kosmetický salon. A dobře jsem se rozhodla, jsem maximálně spokojená,“ prozradila v dubnu časopisu Týden Chýlková. K herečce odjakživa patří i velmi štíhlá postava, kterou si podle vlastních slov udržuje díky lekcím jógy.
Eva Holubová
Holubová je ke svým fanouškům velmi upřímná, a tak na rovinu přiznává, že má problémy s vysokým tlakem a že potřebuje zhubnout. Pravidelně také na svém instagramovém účtu ukazuje, jak cvičí a chodí na dlouhé procházky. Nejdůležitější je ale podle ní optimistický pohled na svět, a jak často říká, mít „koutky nahoru“.
Simona Stašová
Herečka a dcera vynikající Jiřiny Bohdalové Simona Stašová oslavila letos v březnu jedenasedmdesáté narozeniny.
„Proboha, skalpel ani botox ne. Je ale pravda, že jsem si řekla: Kdy už se sebou něco udělat, když ne teď?“ nechala se slyšet Stašová v roce 2015 pro iDnes, když podstoupila neinvazivní zákrok, který ji zbavil povislé kůže na tváři.
Mahulena Bočanová
Výrazná česká herečka Mahulena Bočanová oslavila letos v březnu devětapadesáté narozeniny. Na svůj věk rozhodně nevypadá.
Je krásná, výrazná a v porovnání se staršími fotografiemi téměř stejná jako před lety.
Veronika Freimanová
„Nikdy jsem neměla pocit, že jsem krásná,“ řekla v roce 2012 Freimanová v rozhovoru pro časopis Týden. Tam také přiznala, že ráda mlsá, a tak se musí hlídat a pravidelně cvičit.
Eliška Balzerová
„No tak samozřejmě je mi líto, jak čas utíká, ale abych svůj věk nějak hodně řešila, to ne. Moje maminka se dožila krásných 98 let. Myslím, že po ní mám dobrou genetickou výbavu, tak na ni spoléhám a žádné zákroky, které by byly proti přírodě, nemám v plánu,“ řekla Balzerová letos v březnu magazínu Vlasta.
Zlata Adamovská
Adamovská ví, že o vzhled je třeba pečovat. „Myslím si, že o sebe pečuji úplně normálně. Sprcha, lehký krém, každý den si myji vlasy. Takže asi dvacet minut ráno i večer,“ prozradila v roce 2015 Super.cz. A dodala, že se nebrání ani lehčím zákrokům, které však musí být přirozené. „Byla jsem na operaci očních víček, dokonce už před deseti lety. Řekla bych, že pro moderní ženu už to patří k hygieně a každý člověk si se svým tělem může dělat, co chce. Já to vřele doporučuji všem, kdo své oči vnímají jako unavené,“ dodala Adamovská. Například botoxu se ale herečka, která mimiku potřebuje ke své práci, vyhýbá.