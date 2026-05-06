George Clooney uspěl také jako producent, za film Argo si vysloužil Oscara. Toho hereckého má za vedlejší úlohu ve filmu Syriana. Pověst oblíbeného herce využil v řadě humanitárních aktivit. Organizoval například pomoc obětem útoků po 11. září 2001, obětem hurikánu Katrina či zemětřesení na Haiti.
"Moc holek a moc drog." Někdejší bouřlivák Clooney dnes žije spořádaným životem
Před kamerou se George Clooney poprvé výrazně prosadil v lékařském seriálu Pohotovost, který mu otevřel dveře i do Hollywoodu. Herec, kterého různé ankety pravidelně řadí mezi nejpřitažlivější muže světa, má dnes na kontě úspěšné akční velkofilmy, komedie, ale i politická dramata. 6. května slaví 65. narozeniny.
Idol ženských srdcí, který se narodil 6. května 1961, si dlouhá léta užíval svobody, nyní je z něj ale spokojený manžel a otec. Na nejzajímavější momenty z jeho profesního i osobního života se podívejte v naší galerii.
George Clooney slaví 65. narozeniny
George Clooney se v posledních letech objevuje před kamerou spíš vzácně, o to víc se ale uplatňuje jako producent a také režisér. "Obávám se, že mi atraktivní zevnějšek dlouho nevydrží, a tak jsem se vrhl na režii," řekl k tomu s nadsázkou herec, který ovšem ani po šedesátce nepřišel o nic ze svého sexappealu.
První herecké krůčky
George Timothy Clooney se narodil v Lexingtonu ve státě Kentucky. Jeho otec je poměrně známý televizní novinář, přes matku - bývalou královnu krásy - je zase vzdáleným příbuzným Abrahama Lincolna.
První velkou hereckou příležitost dostal v sedmnácti letech v seriálu Centennial, hvězdně obsazené sáze o osídlování Divokého západu, a televize se stala na dvě dekády jeho osudem. U nás jsou z té doby známé snad jen To je vražda, napsala a Roseanne, kde dostal menší role. I čeští diváci si ale hnědookého sympaťáka oblíbili, a to v seriálu Pohotovost, kde mezi roky 1994 a 1999 ztvárnil ve více než stovce epizod doktora Douga Rosse.
Pohotovost
Seriál z chicagské nemocnice mu vynesl nejen nominace na televizní cenu Emmy nebo Zlatý glóbus, ale jeho charismatu si konečně všimli i v Hollywoodu. První větší hereckou příležitost dostal v roce 1995 od Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze v jejich kombinaci gangsterky a hororu Od soumraku do úsvitu.
Další významné role
Poté ztvárnil řadu žánrově odlišných rolí, například v akčním thrilleru Peacemaker (1997), jenž se točil i v Bratislavě, či v remaku Tarkovského existenciální sci-fi Solaris (2002) od Stevena Soderbergha, který jej obsadil i do Berlínského spiknutí - a také veleúspěšné trilogie Dannyho parťáci.
Zlatý glóbus
Clooney ale hrál také v několika snímcích nonkonformních bratrů Coenových – právnické hříčce Nesnesitelná krutost, špionážní komedii Po přečtení spalte (na fotce) nebo hudební retro road movie Bratříčku, kde jsi?, za který dostal v roce 2001 svůj první Zlatý glóbus.
Na snímek Batman a Robin nevzpomíná rád
V jeho filmografii nechybějí ani velkofilmy jako válečné drama Tenká červená linie nebo komiksová adaptace Batman a Robin. Tu ovšem nemá moc rád, podobně jako fanoušci tohoto žánru. "Batman byl největší průlom, jaký se mi podařil, a naprosto změnil mou kariéru, přestože ten film byl slabý, stejně jako můj výkon v něm… Ale pořád nevím, co jsem mohl udělat jinak," posteskl si před lety.
Úspěšný režisér
Ani jako režisér není k přehlédnutí. Už s debutem Milujte svého zabijáka (2002) byl mezi kandidáty na Zlatého medvěda, dokonce získal šest nominací na Oscara včetně režijního získal film Dobrou noc a hodně štěstí (2005).
Kritika autokratických vůdců
Clooneymu není lhostejný ani osud světa, ve kterém s rodinou žije. "Kolik nenávisti a zloby dneska všichni zažíváme, všude na světě - ať už jde o Bolsonara v Brazílii nebo Orbána v Maďarsku," řekl Clooney předloni na podzim, když se v rozhovoru rozpovídal o snímku Půlnoční nebe, jenž se odehrává v roce 2049 v postapokalyptickém světě a který režíroval a hraje v něm i hlavní roli.
Proti dětské práci
Stejně tak ho zasáhly zprávy o tom, že na výrobě kávových kapslí, které propaguje v reklamních spotech, se nepřímo podílejí i děti. Na některých plantážích v Guatemale, z nichž firma Nespresso odebírá kávu, totiž podle zjištění investigativních novinářů pracují také dětští dělníci.
Politická témata
Do politických témat se syn novináře Clooney, který vzhledem i šarmantním vystupováním připomíná herecké idoly z poloviny minulého století Caryho Granta a Clarka Gabla, pouští v posledních letech stále častěji. Hlavně od doby, kdy si k hraní přibral režii a producentskou práci.
"Hodně lidí v této zemi do 11. září ani pořádně netušilo, jaký je rozdíl mezi Izraelcem a Arabem. O Blízkém východě věděli asi tolik, že tam žijí podivní lidé s ručníky na hlavách. Syriana byla pokusem ukázat světu, že většina Američanů v tom dodnes nemá úplně jasno," řekl Clooney k oceňovanému snímku, který spoluprodukoval a který mu v roce 2006 vynesl Zlatý glóbus i Oscara za vedlejší roli.
Sociální aktivity
Pověst oblíbeného herce využil Clooney v řadě humanitárních aktivit. Organizoval například pomoc obětem útoků po 11. září 2001, obětem hurikánu Katrina či zemětřesení na Haiti. Výrazně se angažoval také kolem konfliktu v súdánském Dárfúru.
Moc holek, moc drog
Otázky novinářů o vlastním politickém angažmá ale Clooney s vtipem odráží. "Pro politiku jsem nežil ten správný život. Pravda je, že jsem měl moc holek a bral moc drog," tvrdí.
Rodinný život
Po prvním manželství s herečkou Taliou Balsamovou (1989 až 1993) dlouho hledal "tu pravou". Podruhé se oženil v roce 2014. S o šestnáct let mladší britskou právničkou Amal Alamuddinovou má skoro sedmileté dvojčata Ellu a Alexandera.