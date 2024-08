"Nedokázali si připustit, že je transsexuál," říká o rodičích exmanžela Kuchařová

Minulý rok vyšlo najevo, že se Ondřej Brzobohatý rád převléká za ženu. Podle hudebníkova tvrzení, které se teď snaží dokázat u soudu, za únikem informací stojí jeho bývalá manželka Taťána Kuchařová. V jednací síni se naposledy četly textové zprávy, kterými se ke zničení pověsti Brzobohatého snažila dotlačit novináře Luboše Procházku. A neváhala do sporu zatáhnout i Ondřejovy rodiče Radoslava Brzobohatého a Hanu Gregorovou.

"Jeho rodiče to moc dobře věděli od jeho 15 let. Tahali ho po doktorech, chodil na medikace ambulantně, mysleli si, že je to z tlaku ze školy. Nedokázali si připustit, že je transsexuál," tvrdila modelka ve zprávách a naznačovala, že se stala obětí jejich plánu, jak Ondřejovo tajemství udržet.

"Celá rodina to ví a tají to. Kryjí se vším, co jde. Já byla volavka. Byli prý šťastní, že to mohli za někoho dalšího schovat. Skoro jsem se sesypala. Věděl to jeho otec - proto měli tak velmi komplikovaný vztah. Tyhle pohádky o tom, jak si rozuměli, nejsou pravda. Jeho matka to kryje a snaží se to zamést pod koberec. Nedovolili mu být, kým je, a proto se naučil to schovávat za rádoby heterosexuální vztahy. Je to psycho," nebrala si servítky Kuchařová.

"On je bohužel psychopat a závislák stejně jako jeho matka a sestra… Takhle zneužívat lidi by mělo být regulérně trestný! Jeho matka zneužívala podobně Radka a on to samé dělá svým partnerkám," pokračovala v obviňování s tím, že doufá, že "konečně média napíšou pravdu o tý jejich famílii… Nezaslouží si nic jinýho…" doplnila bývalá Miss s neštítila se dokonce odkázat na zesnulého herce. "Radek se musí vážně v hrobě otáčet…"

Její obvinění se ale pode všeho nezakládají na pravdě. Podle svědectví sexuoložky Ondřej Brzobohatý není transsexuální a převlékání za ženu je pouze jeho uměleckým koníčkem. Sama Kuchařová se k soudu nedostavuje a čeká prý na rozsudek.