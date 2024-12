"Ježíšek neexistuje," plánuje říct Denisa Pfauserová své malé dceři

Do Vánoc zbývají už jen tři týdny, a tak přípravy v mnoha domácnostech vrcholí. Velké očekávání má i herečka Denisa Pfauserová. "Letos to budou první Vánoce, které už bude trochu vnímat. Už je jí rok a půl. Už to bude o těch dárcích, koledách a světýlkách. Těšíme se na to strašně, jak bude koukat na stromeček a na všechno," říká nadšeně. Vzápětí ale prozradila, že s partnerem se rozhodli jejich dceři netvrdit, že dárky nosí Ježíšek.

"Já si říkám, že bychom měli být k dětem upřímní a budovat k nim tu důvěru a říci jim na rovinu, že Ježíšek neexistuje. Přijde mi hezké, když se jenom s dětmi hraje na toho Ježíška, ale ony vědí, že neexistuje a že dárky nosí rodiče," tvrdí herečka, která si pro svou malou dceru vybrala respektující výchovu. To, že jí řekne pravdu, prý ale neznamená, že by se během vánočních svátků o něco ochudili.

"Dopisy Ježíškovi určitě psát budeme, tohle mi přijde hezké. Stejně, jako když jsme byli malí a hráli jsme si na indiány a kovboje. Zazvoní zvoneček a hraje se, že jsme jinde a dárky přinesl Ježíšek. Zůstává tam ta důvěra a to jednání na rovinu. Takhle bych to viděla u nás," uzavřela téma slavení Vánoc Pfauserová.