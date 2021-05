Já si tě vezmu a změním si příjmení, nabízel Prachař Písařovicové. A ona kývla

Moderátorka Daniela Písařovicová zmizela z televizních obrazovek loni na konci prosince a po odchodu z ČT se nesměla čtyři měsíce objevit u konkurence. A tak se v zábavné show TV Prima Máme rádi Česko objeví až v pátek 7. května.

Při natáčení svými znalostmi tak ohromila Jakuba Prachaře, že jí přímo před kamerami dal nabídku k sňatku.

"Danielo, ty jsi nádherná. Zároveň nechutně inteligentní," reagoval Prachař, když ho opět předběhla v odpovědi. "Takhle vám to řeknu, až se jednou vezmeme, já si nechám tvoje jméno. Jakub Písařovic," vtipkoval herec a hudebník.

Moderátorka, která od začátku května posílila tým DVTV, se Prachařovou nabídkou nenechala zaskočit. "Táta bude rád. Tati, slyšíš to?… A bude to v Peci," upřesnila v žertu, kde by mohla svatba proběhnout. Právě k Peci pod Sněžkou má totiž Jakub Prachař už od dětství blízky vztah. "A máme to, je to domluvený," souhlasil Prachař.

"Já se těším, naši jedou do Prahy, svatba bude co nevidět a myslím si, že máme před sebou krásnej spokojenej život," zavtipkovala moderátorka po natáčení pro Super.cz s dodatkem, že Jakuba Prachaře zatím ani pořádně nezná.

Ve vědomostní show se Daniela Písařovicová předvedla v nejlepším světle. "Danielo, děkujeme, to je poprvé v historii tohoto pořadu, kdy se Jakub Prachař ani jednou nedostal ke slepé mapě," vysekl jí poklonu kapitán protihráčů Vojta Kotek.

V Prachařově týmu byli kromě Písařovicové také houslista Jaroslav Svěcený a zpěvák Richard Krajčo. Svěcený nabídl, že snoubencům na veselce zahraje Ave Maria.