„Jezdí za ním děti a jsou mu oporou. Ale není to dobré, opravdu ta nemoc postoupila do těžkého stadia,“ prohlásil zdroj deníku, který si nepřál být jmenován. Příčinou Víznerových obtíží má být Parkinsonova choroba, která podle všeho postoupila do stadia, kdy se u oblíbeného herce rozvinula demence.