Diváci nenávidí Denisu z Bachelora. Hraničí to s šikanou

Reality show The Bachelor, kde osmnáct mladých žen nastoupilo do boje o srdce bohatého starého mládence, který je také postupně vyřazuje, budí velké emoce. Jednou ze zatím nejvýraznějších postav je blondýnka Denisa Veselá. "Denisa má fakt tak odpornej charakter, že to není možné. Tak zle mi z nějaké holky snad nebylo," nešetří ji televizní diváci.

K její velké neoblibě jistě přispěl i fakt, že v soutěži zatajila svou minulost v pornografickém průmyslu, když pod jménem Lucky Bee točila filmy pro dospělé. Muži, o jehož přízeň se uchází, se ale prezentuje coby investorka do nemovitostí. To spolu s jejím na pohled arogantním chováním jí diváci nechtějí odpustit. "Ta Denisa a spol. je teda hnus. Nechápu, co tam ten blond gang předvádí. Oli by od nich měla jít pryč a Denisa by měla jít co nejdříve pryč. Odporná holka," uvedla další z fanynek pořadu.

Sledujícím vadí například i to, jak se Denisa vyjadřuje o své malé dceři. To spolu s chováním k ostatním soutěžícím z ní dělá toho, komu přejí rychlý konec. "Musím říct, že po dnešním dílu je mi normálně smutno z toho, jak se k sobě ženy dokážou chovat. Blonďatý gang v čele s Denisou? Katastrofa! Dneska se teda holky předvedly," shodují se diváci. "Příště snad vypadne Denisa. Šikanátorka ze základní školy," ulevil si jeden z nich.