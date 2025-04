Obrazem: Říkalo se jí Mona Lisa 20. století. Gina Lollobrigida byla symbolem krásy

Lollobrigida patřila k nejznámějším tvářím italské poválečné kinematografie a k sexsymbolům 50. a 60. let 20. století. Zemřela ve věku 95 let. A právě dnes by slavila své narozeniny.