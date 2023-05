"Nejsem impotentní homosexuál," brání se Brzobohatý obvinění od Kuchařové

Vice než rok uplynul od oficiálního rozvodu manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého. A zatímco bývalá Miss World neměla nikdy problém o konci vztahu s úspěšným hudebníkem mluvit, on se k rozchodu nikdy nevyjadřoval. Všechno ale změnila snaha Kuchařové o anulaci církevního sňatku, kdy v žalobě podané k soudu uvádí mnoho obvinění, která Brzobohatý považuje za sprosté lži, a má potřebu se bránit.

Jako hlavní důvod pro zneplatnění manželství, jež uzavřeli v roce 2016, modelka uvádí expartnerovu sexuální nevyhraněnost. Brzobohatý za tím ale vidí pouze její snahu se pomstít. Zvláště poté, co celé znění dokumentu obdržela redakce Blesku.

"Do slova a do písmene si tuhle její větu pamatuju - jestli se se mnou rozvedeš, tak tě zničím, Ondřeji! Vůbec mě nenapadlo, jak a skrze co by toho vůbec mohla být schopná. Teď to vidím. Jen tomu vůbec nerozumím," říká Brzobohatý s tím, že největším šokem pro něj bylo to, že se jeho bývalá žena rozhodla znění právního dokumentu šířit na veřejnosti a poslala ho právě do redakce Blesku.

"Není třeba být detektiv, abychom vylučovací metodou přišli na jedno jediné jméno. Tak z církevního soudu pro to nemá nikdo důvod. Vzhledem k dehonestujícímu obsahu žaloby bych byl úplný blázen, kdybych to udělal já. Pokud by to byl jeden z našich právníků, tak můžou rovnou oba vrátit diplom, a zbývá tedy už jen jediný člověk - Taťána. Upřímně, tohle zjištění mi přijde nejděsivější na tom všem."

Na to, z čeho všeho ho manželka obviňuje a jaký je jeho postoj, se podívejte do galerie.