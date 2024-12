"Chtěla bych být první prezidentkou," říká Martina Ptáčková

A právě to ji vede k uvažování o budoucnosti, až se například nebude moci bojovým sportům věnovat profesionálně. "Třeba budu časem pracovat přímo pro NATO, nejen spolupracovat, a budu půl týdne v Bruselu a půl týdne tady. To bych asi zvládla," zauvažovala nad svými možnostmi v rozhovoru pro iDnes. A nevyloučila dokonce ani možnost, že by se ráda ucházela o funkci prezidentky. Už nyní je totiž v poradním sboru prezidenta Petra Pavla. "Být prezidentka by se mi líbilo, první ženská v tom úřadu, ale na to je dost času. Musíte na to jít postupnými krůčky," překvapila Ptáčková.