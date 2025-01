Binias měla o rozvodu dcery Charlotte pravdu. Byl to jen podvod na fanoušky

„Jsem si na 95 procent jistá, že se ti dva nerozvádí a vymysleli si to. Je to podle mě podvod na fanoušky, kterých v minulosti ti dva udělali už několik,“ řekla webu Expres.cz Binias, která si byla svým tvrzením jistá. Za to ji Stefan vulgárně slovně napadl. Tak jak je to doopravdy? Rozvod prý opravdu bude, dvojice ale rozhodně nemá v plánu se rozcházet, právě naopak. Rozvádět se prý budou proto, aby se mohli vzít znovu a podle svých představ.