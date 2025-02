„Zavíraly mě na záchodech, tahaly mě za mé krátké vlasy, kopaly do mě, ničily mi věci, schovávaly mi úkoly,“ vyjmenovala sportovkyně ústrky, se kterými se musela vyrovnat. Rodičům si však postěžovat nešla. „Nechtěla jsem to nikomu říct. Nechtěla jsem, aby si mysleli, že jsem nějaká ukňouraná holka, co si věci neumí vyřešit sama,“ říká Martina, která se ale nakonec přece jen se svým trápením svěřila tatínkovi. A ten ji přihlásil na bojové sporty.