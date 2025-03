Hosté se svěřili, že v dobách, kdy spolu ještě netvořili pár, zažili několik spontánních románků s heterosexuály – i přesto, že oba jednoznačně patří do LGBTQ+ komunity. Právě tehdy se do rozhovoru vložila Agáta a nečekaně přidala vlastní zážitek: kvůli tomuto druhu potěšení si prý kdysi přišla pro radu rovnou za svou maminkou, herečkou Veronikou Žilkovou.



„Když jsem se chtěla naučit jako tuhle činnost, tak jsem šla za svojí mámou, protože máme jako fakt dobrý vztah,“ začala vyprávět Agáta. Jan Bendig jen třeštil oči. „No v šestnácti jsem šla za svojí mámou a říkám: Mami, jak se to dělá?“ pokračovala Agáta. Jan s Lukášem nevěřili vlastním uším. „Oni se třeba nebaví o sexu doma, jako vůbec,“ dodal k tomu přítel Bendiga. „A jak ti to jako ukazovala?“ byli zvědaví všichni. Co následovalo opravdu nečekal žádný ze zúčastněných. „Normálně myslím, že na vařečce,“ rozesmála Agáta své hosty.