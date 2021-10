Janů, Zagorová či Anistonová. Slavné ženy, které se rozhodly pro život bez dětí

Citlivé téma, které mnohdy řeší lidé, kterých se to úplně netýká. Někdo má bezdětné ženy za kariéristky, které daly sobecky přednost práci před rodinou. Jiní na ně koukají jako na chudinky, které nebudou nikdy úplně šťastné. Co člověk to názor a pravda je hodně individuální.



Některé ženy opravdu děti nechtějí, jiné po nich toužily, ale být matkou jim zůstalo z různých důvodů odepřeno. V každém případě je to jen jejich věc. Jak to mají známé ženy zahraničního i českého showbyznysu?

Podívejte se do naší galerie.