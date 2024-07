Babiččiny triky: 10 tipů na krásu z přírodních surovin

Konečně doma! V klidu a pohodlí domova a se surovinami, které nabízí spíž nebo lednice, napravíte škody na kráse, které napíchal pobyt v letní přírodě. Jednoduché a účinné!

1. Vlasy bez lesku

Mastné i poškozené vlasy posílí maska z rozšlehaných čerstvých vaječných žloutků (2 ks) a olivového oleje (3 lžíce). Pozor však na bílky, ty do posilující masky nepatří, hodně tuží a ztížily by rozčesávání vlasů. Masku nechte působit 20 minut a smyjte ji vlažnou vodou, v teplé by se žloutky srazily. Lesk vykouzlí také polití vlasů při posledním oplachování pivem nebo roztokem vody a octa.

2. Suchá pokožka na těle

Pokožku hebkou jako miminko budete mít po medovém zábalu. Stačí si namazat celé tělo medem, zabalit se do starého županu nebo pyžama a dvacet minut relaxovat v teple. Pak se opláchněte ve sprše nebo ve vaně. Pleť získá nádhernou vláčnost, pružnost a vypadá úžasně.

3. Bledý odstín kůže

Kůži dodá opálený vzhled mrkev, a to i na obličeji. Tato levná a dostupná samoopalovací maska však může podle odbornice na krásu vytvořit na kůži nevzhledné skvrny, pokud se mrkev špatně nastrouhá nebo špatně přiloží. Proto ji doporučuje spíše šikovným ženám. Mrkvové "opálení" vydrží přibližně týden.

4. Spáleniny od slunce

Pleť obličeje spálenou sluncem zklidníme a promastíme kalciovou mastičkou, zábalem z bílého jogurtu či tvarohu nebo maskou z bílého jogurtu s čerstvým vaječným žloutkem. Pokud nese stopy slunce celé tělo, udělejte si speciální koupel s hrstí bylinek nebo s velkým džbánem piva (3-5 litrů). Nejvíce kůži vyživí a ošetří kvasnicové pivo.

Spálenou kůži na hlavě mezi vlasy ošetří podle zábal z obyčejné majonézy. Obsah sklenice nalijte na celou hlavu a vlasy, i když to bolí a pálí. Hlavu zabalte do igelitu a nechte dvě hodiny působit. Zábal pak smyjte šamponem a kondicionérem, ale "nedrbejte" - kůže je i tak podrážděná. Pokožku hlavy zklidní také panthenol z lékárny, majonéza však zároveň dodá výživu také sluncem vysušeným vlasům. Zapomeňte na lak a další přípravky a nechte hlavu dýchat.

5. Štípance od hmyzu

Bodnutí od komára, které svědí a bolí, se vyhnete trikem lovců a stopařů. Denně užívejte 100 mg vitamínu B1 nebo 300 mg pivovarských kvasnic. "První účinky pocítíte po týdnu užívání a komáři by se vám měli vyhýbat tak dlouho, dokud budete vitamín B1 nebo kvasnice jíst," radí wellness koučka. Věděli jste, že na včelí a vosí jed zabírají odlišné prostředky? Včelí je kyselý, proti bolesti proto pomůže, když místo vpichu potřete zásaditou pastou vyrobenou z jedlé sody a trochy vody. Naopak vosí jed je zásaditý, proto na něj pomůže (stejně jako po žahnutí medúzou na dovolené) ocet.

6. Jak na kůži bez modřin

Upadli jste a na lokti nebo koleni se začíná tvořit modřina? Ihned vezměte kousek cibule, přiložte ho na barvící se místo a držte ho tam 15 minut. Látka alicin, která při krájení cibule vyvolává slzení, umí také odvést krev, jež se v postiženém místě hromadí, a zabrání tím vzniku modřiny. Jestliže nemáte cibuli k dispozici ihned po pádu a podlitina se už tvoří, natřete ji výtažkem z vilínu virginského a pak místo pět minut chlaďte sáčkem s ledem. Tím urychlíte hojení, protože se stáhnou cévy a zmenší se prokrvení.

7. Odolná špína na rukou

Po práci na zahradě si zasloužíte odpočinek ve vaně, při kterém si zároveň odmočíte nehty. Ruce a nehty pak vybělte citronovou šťávou nebo například odlakovačem. Důležité je podle odbornice ošetřit ruce po práci mastným krémem, ideální je obyčejná indulona nebo čistá vazelína z lékárny. Tím zamezíme vysušení a vytvoření vrásek.

"Pokud při práci na zahradě nepoužíváte rukavice, vznikají na jemné pokožce hřbetů rukou pigmentové skvrny, které se nemusí objevit hned, ale třeba po 35. roku věku," upozorňuje Řehořková. Odstranění pigmentových skvrn je obtížné a možné jen s pomocí speciálního laseru.

8. Šupinatá kůže

Odstraňování starých buněk z povrchu kůže je nutné zvláště tehdy, když toužíte po rovnoměrném opálení a hebké pokožce. Skvělý peeling si vyrobíte také z domácích zásob a za pár korun z rozdrcených oříšků či z hrsti cukru (hrubě namletého, hnědého). Případně můžete použít jen kosmetický kartáč nebo lufu a tím ošetřit pokožku celého těla. Peeling radí odbornice na krásu provádět nejlépe jednou týdně.

9. Vysušená pleť obličeje

"Na domácí použití mám ráda sem tam dát jen obyčejnou vazelínu nebo sádlo, které pleť promastí," prozrazuje wellness koučka. V pravidelné péči o ruce a nohy má své nezastupitelné místo tělové mléko. Kůži však vyživí i obyčejné máslo a na mazání nohou je podle odbornice perfektní i margarín s olivovým olejem, který se výborně roztírá.

10. Chloupky

Nejhorší způsob odstraňování chloupků je podle odbornice strhávání voskem. Při strhnutí proužku s voskem zbavujeme kůži nejen chloupků, ale i svrchní části kůže - pokožky (odborně epidermis). Tím připravujeme pokožku na vznik pigmentových skvrn. Pleť má v místě strhnutí automaticky jinou barvu, vypadá ošklivě a náprava trvá několik měsíců. Mnohem lepší je zbavit kůži chloupků žiletkou, pinzetou nebo laserem. "Když si někdo strhává chloupky voskem 10 nebo 20 let, vypadá to, že má ekzém nebo lišej," popisuje majitelka kliniky estetické medicíny. Vosk bychom si podle ní neměli nechat aplikovat ani od kosmetiček, není o nic šetrnější než doma.

