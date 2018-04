Umění ignorace: Schopnost, která přináší životní úlevu

Uvidíte, kolik energie pro sebe si najednou nashromáždíte, a o kolik starostí budete lehčí. A hlavně, jak dáte odpočinout svému mozku!

Jenže naučit se neřešit a ignorovat, je někdy obrovský kumšt, zvlášť pro chronické "rešiče".

Odmítnutí zbytečného vydávání energie

"Možná ve vás umění ignorace může vyvolávat pocit sobectví a totální apatie, rezignace a chuť na vše se prostě vykašlat. Není tomu tak. Je to jen odmítnutí zbytečného vydávání energie, myšlenek, času tam, kde by to bylo házení hrachu na zeď. Tam, kde nemáte moc šanci cokoli změnit. Už dopředu upozorňuji, že naučit se ignorovat není jednoduché a vyžaduje to praxi. Schopnost ignorovat by měla patřit k k nezbytným uměním a návykům v životě," říká říká koučka a lektorka v oblasti mezilidských vztahů, Lucie Mucalová.

Nerozebírat půl dne, co se stalo

Někdy nemá smysl reflektovat půl dne, co, kdo, jak a pak o tom ještě všem okolo vyprávět. K čemu to je? Neustálé přemílání něčeho v hlavě je sice myšlenkový proces, který není zaměřen na hledání řešení. Zkuste se ve chvílích, kdy budete mít tendenci znovu a znovu myslet na příkoří, které se vám stalo, změnit činnost a situaci, v níž se nacházíte. Tímto postupným cvičením se za čas dostanete tam, kde vám bude lépe: ve stavu, kdy nic neřešíte a soustředíte se na jiné stránky skutečného života.

"Jestliže si děláme neustále starosti, rozhodně to neznamená, že děláme něco efektivnějšího nebo prospěšného, i když to tak třeba vypadá. Většina našich myšlenek nám však pouze zaplňuje hlavu a odvádí nás od reálného života. Nevedou k žádným důležitým rozhodnutím ani závěrům, prostě nás jen pohlcují a je docela možné, že nám berou fyzické a psychické zdraví," dodává Lucie Mucalová.

Lucie Mucalová Terapeutka, koučka pro rodiny, děti a mezilidské vztahy. Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, je absolventkou ročního koučovacího výcviku a frekventantkou dlouhodobého výcviku v komunikační a strategické psychoterapii a hypnoterapii. Přednáší a publikuje témata z oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí a osobnostního rozvoje. Více na www.koucink-vzdelavani.cz.

Kdy je vhodné zaujmout postoj ignorace?

1) Při kontaktu s negativním člověkem.

2) V situacích, kdy se někdo na váš účet vyžívá v pomluvách.

3) Když vás někdo stále kritizuje, radí, jak máte žít, ale když se ptáte proč, není schopen se konkrétně vyjádřit. Mluví z cesty, nemá jasné argumenty.

Jedna dobrá rada na závěr

"Pamatujme si, že negativní energií živíme člověka tehdy, pokud mu vracíme jeho negativní jednání. Přistoupíme-li na jeho způsob komunikace, to znamená budeme urážet a pomlouvat, bude ve svém živlu. Ignorovat znamená poodstoupit od plamene, který se nás snaží popálit. Ignorování negativního člověka je základní způsob, jak neublížit sám sobě," uzavírá Lucie Mucalová.