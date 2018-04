Svou vášní můžeme druhé “nakazit”, říká terapeutka

Jakou energii nám do života vnese vášnivost, jsem se ptala terapeutky Kláry Gelnarové.

Co do života vnáší vášeň?

Vášeň je kořením života a toto koření se hodí k čemukoliv. Vášeň pro práci, život, rodinu, psaní, cestování, zpěv, malování, fotografování, tanec, vaření, vášeň v lásce, k přírodě. Pro každého vášeň znamená něco jiného a objevuje se v různých věcech. Je naplňující, když vášeň prostupuje naším životem, takovým, jaký ho máme, jak ho žijeme.

Vášeň je náš motor, náš pohon. Je to něco, co naplňuje naše srdce a duši. Dá se říct, že s vášní jde všechno samo, s velkou volností a jednoduchostí. Vášeň nám dává pocit, že můžeme létat. Čas najednou není podstatný, jsme jen my a to, co milujeme. Rádi se své vášni věnujeme, rádi o ni mluvíme, rádi objevujeme nové věci, které s ní souvisí, jsme zvídaví. Vášeň je zdrojem energie, vytrvalosti a obrovského štěstí, až životního smyslu.

Dá se "zápalu pro něco" naučit?

U něčeho se rodí vášeň sama od sebe hned od počátku. Najednou to tam je. Cítíme, jak moc to máme rádi, jak nás to přitahuje a naplňuje. Vášeň však může přicházet i postupně tak, jak se s něčím seznamujeme, jak to poznáváme, tak k tomu získáváme vztah. Postupně se nám to začíná líbit víc a víc, tento pocit může přerůst až ve vášeň. Velkou roli tady sehrává otevřenost vůči novým věcem.

Jak dalece je vášnivost ve vztazích vrozená?

Vášeň má v sobě každý z nás. Každý v jiné intenzitě a každý ji také projevuje jiným způsobem. Vášeň ve vztazích tak může pro každého znamenat něco jiného. To, že se s partnerem držíme za ruce, že jsme na sebe naladění, vášeň může přicházet ve chvíli, kdy slyším jeho hlas, vidím jeho oči. Obrovskou lásku může v někom probouzet partnerova něha, úsměv nebo pohled na svět, v intimních chvílích dvě těla splývají v jedno. Vášeň je ten intenzivní pocit, který při tom všem cítíme. I ten je pro každého jiný.

Někdy se stává, že se vášeň nerozhoří tak, jak by mohla. Člověk kontroluje své pohyby, to, jak vypadá jeho tělo, co říká, snaží se být co nejdokonalejší, veškerá přirozenost je pryč. V takových okamžicích je pak obtížné se nechat vášní pohltit a jen si užívat lásky, protože k tomu není prostor. Vpuštění volnosti do těchto chvil je cestou, jak vášeň zapálit.

Souvisí vášeň se žárlivostí?

I žárlivost je vášeň, otočená však proti samotnému člověku, proti okolí. Stejně tak v sobě nese vášeň například nenávist. My jsme ti, kteří svou vášeň budují a živí, je jen na nás, jaká vášeň to bude. Je na nás, do jakého pólu vášeň v lásce otočíme.

Je tedy každý vášnivý člověk žárlivý?

Je na nás, do jakého pólu vášeň v lásce otočíme, jestli bude v lásce žárlivost nebo svoboda a respekt.

Jak moc souvisí s temperamentem?

Lidé se liší svým temperamentem tím, jak reagují na okolní vlivy. Jak vypadá jejich prožívání a jaká je intenzita těchto prožitků. Vášnivý člověk je ten, který dává svou vášeň najevo ven do svého okolí stejně jako ten, který ji prožívá ve svém nitru.

Klára Gelnarová Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické Fakultě Masarykovy univerzity. Je absolventkou výcviku Telefonické krizové intervence a Internetového poradenství. Od roku 2011 do roku 2016 působila v Centru Anabell, které se zaměřuje na pomoc lidem s poruchami příjmu potravy, kde se věnovala individuálnímu, párovému i skupinovému poradenství, intervenční a lektorské činnosti. Více na www.poradenstvi-gelnarova.cz.

Může být naše vášeň prospěšná ostatním?

Může. Pokud je například naší vášní vařit nebo péct, pak z toho mohou mít prospěch i ostatní, když si budou na našich kulinářských výtvorech pochutnávat. Je-li vášní psaní, ostatní to mohou číst, inspirovat se, zpříjemnit si chvíli. A tak bych mohla pokračovat dále. Svou vášní můžeme druhé lidi pozitivně "nakazit", strhnout je, zažehnout v nich také vášeň. Lidé rádi tráví čas s někým, kdo je pro něco nadšený, cítí se s ním radostně, nabíjí je to energií a smyslem. Dělejme to, co nám přináší skvělé pocity, pokud to ovlivní i ostatní, je to příjemný bonus.

Jak ji v sobě najít, když ji necítíme?

Nejjednodušší cestou je zaměřit se na to, co máte rádi, co vás baví, co chcete ve svém životě dělat pouze pro potěšení z dané činnosti, ne kvůli jiným věcem (penězům, protože je to potřeba, protože ostatní mě žádají o pomoc atd.). Jít ke zdroji toho, co vám přináší radost a naplňuje vás. Vás samotné, ne nikoho jiného. Můžete se zkoušet vrátit k činnostem, které jste již někdy v životě dělali a byli jste u nich šťastní, nebo hledat nové. Můžete v sobě znovu nechat vyvstat nejhlubší přání toho, co jste chtěli vždycky zkusit, ale z nějakých důvodů to nedopadlo. Opusťte stereotyp a vydejte se na cestu poznávání. Věnujte sami sobě čas, jsem přesvědčená, že objevená vášeň za to stojí. Bude to nezapomenutelné. Každý z nás se zná nejlépe, jen vy tedy víte nejvíce, jakým směrem se vydat.