Předsevzetí je způsob, jak si vytvářet stres. "Je to jen přežitek," tvrdí odborníci

Zhubnout. Jíst zdravě. Najít si více času pro sebe a svou rodinu. Začít víc šetřit. To jsou některá z nejčastěji stanovovaný předsevzetí na začátku nového roku. Právě přelom roku je podle spousty lidí ideální příležitostí k tomu začít s novými návyky, které zlepší náš život. Psychoterapeutové a psychologové ale upozorňují na to, že to zase tak dobrý nápad není.

"Jsou lidé, kteří potřebují k iniciaci důležitých změn ve svém životě nějaký aktualizační moment. Nový rok a jeho oslava je pro řadu lidí takovým malým přechodovým rituálem. Jelikož naše společnost obvykle postrádá přechodové rituály kvůli ateistickému založení, pak jediné, co nám zbývá, jsou narozeniny (obvykle ty kulatější) a právě Nový rok," podotýká psychoterapeut a kouč Martin Zikmund.

Podle klinického psychologa a psychoterapeuta Adama Suchého se novoroční předsevzetí často neřídí tím, co by člověk chtěl a potřeboval, ale tím, co by se mělo. "Funkční změna ale vychází z vnitřní potřeby, z vnitřního rozhodnutí a není závislá na datu v kalendáři," dodává.

Průzkumy z USA ukazují, že pouze osm procent lidí splní svá novoroční předsevzetí. "A dvanáctý leden je dokonce nazýván National Quitters Day - tak rychle většina lidí vzdá svá předsevzetí. Tento rok byl navíc pro většinu z nás obzvláště náročný, přinesl těžké výzvy, a ačkoli pro někoho právě to může být zásadním impulzem, proč se rozhodne v dalším roce dělat věci jinak, není to žádná nutnost nebo pravidlo, a pokud se těšíte jenom na to, že budete mít klid, všechno bude 'při starém' a poslední, co chcete, je změna, je to úplně v pořádku," říká psychoterapeutka Lenka Mynaříková. Podle ní se lidé na předsevzetí často upínají jako na zázrak, který přináší lepší život.

"Často si myslíme, že změna nám přinese lepší život, že nám pomůže, ale nejsme ochotní vydržet, nebo se dokonce v něčem omezit, abychom ji uskutečnili. To může být právě tím, že si neumíme sami odpovědět, proč je pro nás cíl, který si klademe, důležitý. Proč ho chceme dosáhnout? Jedině tak si můžeme srovnat priority," tvrdí.

Pokud přece jenom o novoročních předsevzetích uvažujete, podívejte se, jak je zvládnout.