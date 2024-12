Místo miminka je v kočárku pejsek nebo kočička. Pouhý výstřelek nebo je za tím víc?

Je proto zřejmě na čase přestat vnímat kočárky pro psy a kočky jako pouhý výstřelek. „V zahraničí jsou kočárky pro zvířata oblíbené již řadu let a nestane se, že by na vás ostatní lidé koukali přes prsty,“ připomíná Bartoníčková a upozorňuje na to, že jsou to vlastně hlavně praktické pomůcky pro ty, kteří chtějí svým mazlíčkům dopřát co nejlepší možný život, nejen pouhé přežívání. Protože skutečně zodpovědný majitel chce trávit co nejvíce času se svým parťákem, ať už má jakékoliv potřeby.