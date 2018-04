Jak vylepšit postelové skóre? Zkuste to pomocí Feng – Shui

Feng - Shui je prastaré čínské učení, jehož cílem je zajistit bezproblémové proudění životní energie (čchi) v prostoru.

Samotný název Feng - Shui je složeninou dvou čínských slov. V doslovném překladu znamená "vítr - voda". Jde o přirozené elementy a dva základní parametry přežití. Vítr (vzduch) znamená nádech, voda životní tekutinu.

Feng - Shui zrcadlení

Podle filosofie Feng - Shui se celý náš život zrcadlí v prostoru kolem. Ať už máme na mysli cokoli, vše se odráží v jednotlivých místnostech našeho bydliště, v práci nebo kanceláři. Zkrátka všude tam, kde trávíme svůj čas. Tedy i v ložnici.

Ložnice jako kritický bod

Tato místnost je podle učení Feng Shui jedním z nejdůležitějších, ovšem i nejkritičtějších míst v domě, protože vyživuje čchi (životní energii) dospělých. Ta zase úzce souvisí s energií dětí. Jinými slovy nejsou-li dospělí v pohodě, nemohou se cítit dobře ani děti. Blaho domácnosti je tedy v přímé souvislosti se stavem ložnice.

Dveře a okna

Zásadní je poloha místnosti, ideálně v zadní části domu a co nejdál od vstupních dveří. Pozor dejte i na počet dveří a oken. V ideálním případě by manželská ložnice měla mít pouze jedny dveře jako hlavní vchod do pokoje.

Okna dodávají prostoru potřebné světlo. Nacházejí-li se však příliš blízko postele, mohou působit problémy. V takovém případě pomůže broušená křišťálová koule, volně zavěšená do prostoru.

Postel jako dominanta

Postel by měla být dominantou každé ložnice a místnost jako taková sloužit jen svému původnímu účelu - odpočinku a partnerské intimitě.

Postel musí být pohodlná s pevným čelem a její umístění v místnosti hraje zásadní roli. Přeplněné úložné prostory mají rušivý dopad; je třeba, aby vzduch pod ní dostatečně cirkuloval. Čelo by mělo být pevně přitlačené ke stěně. To zajistí pocit bezpečí a stability vztahu.

Nad hlavou raději tmu

Lampičky není vhodné umístit nad hlavu (nad lůžko), ale raději na noční stolky po stranách postele. Prostor nad hlavou by měl být čistý, vzdušný, neohrožující. Dekorace by měly symbolizovat partnerství, vztah. Nepatří sem hračky, fotografie dětí apod.

Vše je řešitelné

Feng - Shui je ucelený systém zahrnující nespočet možností nápravy. Nezoufejte nad svými možnostmi, i malý byt s velikým omezením může být příjemným místem se správně proudící životní energií. Stačí ho jen lehce přizpůsobit relativně jednoduchým zásadám Feng - Shui a vycházet z tradičních principů tohoto učení.