Vánoční období je časem radosti, lásky a samozřejmě i obdarovávání. Co může být lepšího než dar, který jste vlastnoručně vyrobili a do kterého jste vložili kousek svého srdce? DIY dárky (z angl. Do It Yourself = udělej si sám) mají tu výhodu, že jsou originální, osobité a často i cenově dostupnější. Navíc je jejich výroba skvělým způsobem, jak se naladit na vánoční atmosféru. Zde je několik inspirativních nápadů na vánoční DIY dárky, které určitě potěší vaše blízké.