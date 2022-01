To auto vám spraví žena. V Nigérii otevřeli první ženský autoservis, muži ho chválí

Zeleno-červený nápis Nana Female Mechanic Garage je vidět už z hlavní silnice směřující do města Sokoto. Za posuvnými železnými vraty je vidět Zainab Dayyabuová, jejíž nohy vězí v těžkých botách, tělo v modré kombinéze, ruce má mozolnaté a od oleje. Svou práci miluji, říká třiadvacetiletá žena, když otevírá kapotu dodávky Peugeot, aby zkontrolovala baterii. Zainab je jednou z 25 mladých učnic v tomto prvním výhradně ženském autoservisu v severonigerijském státě Sokoto. Cílem výuky je poskytnout Nigerijkám práci v odvětví, jemuž dominují muži, a zpochybnit tradiční genderové role v konzervativním a nikterak bezpečném regionu, píše server The Guardian.

"Není to jen obyčejný ženský autoservis," říká Fatima Adamuová, zakladatelka nevládní organizace Nana: Iniciativa pro posílení postavení dívek a žen, která tento výukový program otevřela v roce 2019. "Chceme být na mezinárodní úrovni, kde konkrétně ženy mohou získat ty nejlepší služby. A aby se tak stalo, musíme vyškolit dívky. Chceme být na odborné úrovni," dodává.

Učnice byly vybrány z široké škály žadatelek - od nezaměstnaných absolventek škol až po ženy z chudých rodin, jejichž příležitosti jsou ve státě, kde střední školu dokončí méně než dvě procenta dívek, značně omezené. Míra gramotnosti je v případě žen pouhých deset procent, u mužů činí 40 procent. V celé Nigérii je pak zhruba 35 procent lidí ve věku od 15 do 34 let nezaměstnaných.

Zde se během dvouleté stáže ženy školí ve všech aspektech údržby automobilů a dostávají týdenní finanční příspěvek 2100 nigerijských nair (zhruba 108 korun). Mají rovněž přístup ke sdílenému počítači, kde si mohou prohlížet on-line vzdělávací zdroje.

První kohorta učnic se nyní blíží ke konci výuky. "Doufáme, že některé z nich po vyučení automechaničkami zůstanou pracovat v autoservisu anebo si jako skupina založí autodílnu, kde budou také prodávat náhradní díly," věří Adamuová. Zároveň doufá, že automobilové centrum v Sokotu, o jehož zřízení uvažují úřady, poskytne práci dalším automechaničkám z organizace Nana.

"Chci, aby se naše ženy vymanily ze společenských norem, které je svazují. V této části země je tolik činností spojených s technikou, ze kterých jsou ženy vyloučeny. Bez technologií nemůžeme v severní Nigérii uspět a ženy musí být součástí této cesty," říká zakladatelka organizace.

Program podle jejích slov podpořili tradiční a náboženství představitelé převážně muslimského státu, kteří začínají uznávat, že ženy musí být ekonomicky nezávislé.

Přesvědčeni o tom jsou i někteří zákazníci, jako třeba Abba Lawal. Se svým vozem přijíždí do ženského autoservisu pravidelně a tvrdí, že tamní učnice odvádějí lepší práci než jiné servisy ve městě. "Jezdím do autoservisu povzbudit děvčata a také se mi líbí, že se při práci na autech nezpožďují," říká.

Program je natolik úspěšný, že už vznikl pořadník na nový seminář, jenž začíná tento měsíc. Vedoucí servisu Hindatu Dayyabuová doufá, že si Nana jednou vybuduje i základnu zákaznic - řidiček, které budou do servisu přivážet své vozy. "Ve srovnání se 70. a 80. lety nyní máme mnoho žen, které vlastní auta. Provedly jsme průzkum a uvědomily si, že pro ženy je obtížné vzít své vozy na opravu do servisu, protože je to svět ovládaný muži. Necítí se tam dobře," tvrdí Dayyabuová.

Když Zainab oznámila rodičům, že se chce vyučit automechaničkou, měli zprvu obavy. "Říkali, že si nenajdu nápadníka, že je to pro ženy těžká práce. Ale rozhodla jsem se přihlásit. Moje pohlaví by nemělo být překážkou v tom, čím se chci v životě stát," říká a dodává, že její rodiče jsou nyní jejími největšími podporovateli. "V jednu chvíli jsem se na to chtěla vykašlat… ale máma mě neustále povzbuzovala. V příštích letech, pravděpodobně za dva nebo tři roky, se chci osamostatnit a mít vlastní garáž," pronesla Zainab zpod kapoty dodávky.